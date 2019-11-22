دولي

الإعلان عن وفاة إسرائيلية أُطلق النار عليها بالخطأ عند مدخل ميناء اسدود

الإعلان عن وفاة إسرائيلية أُطلق النار عليها بالخطأ عند مدخل ميناء اسدود
السيارة التي تم إطلاق النار عليها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، وفاة سيدة متأثرة بجراحها أصيبت بها مساء أمس الخميس، إثر  إطلاق حراس الأمن النار عليها، بالخطأ، عند مدخل ميناء اسدود.

وكانت السيدة وفق موقع (حدشوت بتاخون سدي)، أصيبت بجراح خطيرة، بعدما فقدت السيطرة على سيارتها، وتجاوزت حاجز أمن، قبل أن يعتقد الحراس أنه هجوم، وأطلقوا النار عليها.

وذكر موقع (والا) الإسرائيلي: أنه تم الإعلان عن وفاتها اليوم.

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