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لدعم مكافحة الإرهاب.. مصر تطلق القمر الصناعي "طيبة 1" اليوم

لدعم مكافحة الإرهاب.. مصر تطلق القمر الصناعي "طيبة 1" اليوم
رام الله - دنيا الوطن
تطلق مصر، اليوم الجمعة، قمراً صناعياً يسمى "طيبة 1" للاستعانة به في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم مكافحة الإرهاب.

وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أنه بإطلاق هذا القمر ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يُمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال طلعت، في تصريحات له: إن إطلاق القمر سيسهم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن، مؤكداً أنه سيدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب، وفق ما نقلت قناة (العربية).

كما ذكر أن عملية إطلاق القمر تأتي في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، حيث يعمل على المساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 واستضافتها لوكالة الفضاء الإفريقية.

وأشار إلى أن إطلاقه سيُسهم في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لافتاً إلى أن القمر سيدعم المشروعات التنموية بكافة المناطق، ويسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

وأوضح الوزير المصري أن إطلاق القمر سيساهم في النهوض بقطاعات البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى.

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