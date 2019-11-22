شاهد: مستوطنون يحرقون عدداً من المركبات جنوب وشرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، عدداً من المركبات في ثلاث قرى جنوب وشرق نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين تسللوا لقريتي مجدل بني فاضل وقبلان جنوب نابلس وأحرقو عددا من المركبات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: إن المستوطنين هاجموا منزل المواطن ثائر حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس، واحرقوا مركبته وخطوا شعارات عنصرية.
أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، عدداً من المركبات في ثلاث قرى جنوب وشرق نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين تسللوا لقريتي مجدل بني فاضل وقبلان جنوب نابلس وأحرقو عددا من المركبات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: إن المستوطنين هاجموا منزل المواطن ثائر حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس، واحرقوا مركبته وخطوا شعارات عنصرية.
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