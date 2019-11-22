شاهد: مستوطنون يحرقون عدداً من المركبات جنوب وشرق نابلس













رام الله - دنيا الوطنأحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، عدداً من المركبات في ثلاث قرى جنوب وشرق نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين تسللوا لقريتي مجدل بني فاضل وقبلان جنوب نابلس وأحرقو عددا من المركبات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف: إن المستوطنين هاجموا منزل المواطن ثائر حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس، واحرقوا مركبته وخطوا شعارات عنصرية.