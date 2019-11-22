أجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة





المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-10 19-10 19-12 بيت لحم 20-10 19-10 19-12 رام الله والبيرة 19-9 18-9 18-11 طولكرم 25-12 24-12 24-14 نابلس 21-11 20-11 20-13 قلقيلية 25-12 24-12 24-14 جنين 25-12 24-12 24-14 سلفيت 20-10 19-10 19-12 طوباس 25-12 24-12 24-14 روابي 21-11 20-11 20-13 الخليل 19-8 18-8 18-10 غزه 24-13 23-13 23-15 أريحا 31-16 30-16 30-18 خانيونس 24-13 23-13 23-15 الأغوار الشمالية 29-14 28-14 28-16 رفح 25-12 24-12 24-14

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.