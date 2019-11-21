عودة يحذّر من عدوان عسكري يقوده نتنياهو التفافا على قضايا الفساد

أيمن عودة

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رام الله - دنيا الوطن

قال النائب عودة رئيس القائمة المشتركة: "إن نتنياهو الغائص بقضايا الفساد الكبرى من احتلال وعدوان وتحريض، ها هو يقف أمام القضاء بأصغرها الفساد المالي".



وحذّر عودة من أن نتنياهو سيفعل كل شيء للخروج من ورطته، وأولها عدوان عسكري خلال الأشهر القادمة قبل الانتخابات المقبلة، داعيا كل القوى العاقلة والرأي العام أن يمنعه من ذلك.



وطالب عودة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت منع نتنياهو من الترشّح للانتخابات القادمة بموجب القانون.



