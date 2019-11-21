شؤون فلسطينية

عودة يحذّر من عدوان عسكري يقوده نتنياهو التفافا على قضايا الفساد

عودة يحذّر من عدوان عسكري يقوده نتنياهو التفافا على قضايا الفساد
أيمن عودة
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب عودة رئيس القائمة المشتركة: "إن نتنياهو الغائص بقضايا الفساد الكبرى من احتلال وعدوان وتحريض، ها هو يقف أمام القضاء بأصغرها الفساد المالي".

وحذّر عودة من أن نتنياهو سيفعل كل شيء للخروج من ورطته، وأولها عدوان عسكري خلال الأشهر القادمة قبل الانتخابات المقبلة، داعيا كل القوى العاقلة والرأي العام أن يمنعه من ذلك.

وطالب عودة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت منع نتنياهو من الترشّح للانتخابات القادمة بموجب القانون.

 

أخبار ذات صلة

رداً على اعتداءات المستوطنين.. حماس توجه دعوة لـ&#34;رجال وشباب&#34; الضفة وقوى المقاومة

رداً على اعتداءات المستوطنين.. حماس توجه دعوة لـ"رجال وشباب" الضفة وقوى المقاومة

المطران عطالله حنا: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان

المطران عطالله حنا: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان

هجمات المستوطنين تتواصل.. إعطاب إطارات نحو50 مركبة وخط شعارات عنصرية بسلفيت

هجمات المستوطنين تتواصل.. إعطاب إطارات نحو50 مركبة وخط شعارات عنصرية بسلفيت

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعيق تحركات المواطنين على حواجز جنوب المدينة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعيق تحركات المواطنين على حواجز جنوب المدينة

الشيوخي : تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الشيوخي : تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الخارجية الفلسطينية: تصعيد المستوطنين لإرهابهم نتيجة مباشرة لإعلان بومبيو

الخارجية الفلسطينية: تصعيد المستوطنين لإرهابهم نتيجة مباشرة لإعلان بومبيو

الإعلام الإسرائيلي: 339 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الإعلام الإسرائيلي: 339 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة إلى أديس أبابا

رسالة إلى أديس أبابا

شؤون فلسطينية

المطران عطالله حنا: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان

المطران عطالله حنا: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعيق تحركات المواطنين على حواجز جنوب المدينة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعيق تحركات المواطنين على حواجز جنوب المدينة

الشيوخي : تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الشيوخي : تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الإعلام الإسرائيلي: 339 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الإعلام الإسرائيلي: 339 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

الهباش: فلسطين تمثل نموذجاً للتعايش والسلام يأتي بإنهاء الاحتلال

الهباش: فلسطين تمثل نموذجاً للتعايش والسلام يأتي بإنهاء الاحتلال

شاهد: مستوطنون يحرقون عدداً من المركبات جنوب وشرق نابلس

شاهد: مستوطنون يحرقون عدداً من المركبات جنوب وشرق نابلس

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بموقف الاعضاء الـ14 بمجلس الأمن وتدعو لتطويره نحو الاعتراف بفلسطين

"الديمقراطية" ترحب بموقف الاعضاء الـ14 بمجلس الأمن وتدعو لتطويره نحو الاعتراف بفلسطين

منوعات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: &#34;أنا بقيت بقايا بني آدم&#34;

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: "أنا بقيت بقايا بني آدم"

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

هل يواعد براد بيت هذه الممثلة العراقية؟

هل يواعد براد بيت هذه الممثلة العراقية؟

عربي

آيزنكوت: حزب الله يجهز قوة اقتحام مكونة من آلاف المقاتلين

آيزنكوت: حزب الله يجهز قوة اقتحام مكونة من آلاف المقاتلين

ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

الداخلية الأردنية تلغي مؤتمراً دينياً يشارك فيه وفد إسرائيلي

الداخلية الأردنية تلغي مؤتمراً دينياً يشارك فيه وفد إسرائيلي