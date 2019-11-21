شؤون فلسطينية

جمعية صحفيي الجزائر العاصمة يتضامنون مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنه

جمعية صحفيي الجزائر العاصمة يتضامنون مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنه
رام الله - دنيا الوطن
نظمت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة وقفة تضامنية مع  المصور الصحفي معاذ عمارنه، ورفعوا لافتات تساند "معاذ" وتدعوا الى حماية الصحافيين.

ندد رئيس جمعية صحفيي الجزائر العاصمة "سليمان عبدوش" وعشرات الصحفيين خلال وقفة نظمتها جمعية صحفيي الجزائر العاصمة فى ساحة حرية الصحافة باستهداف الجيش الاسرائيلي للمصور الصحفي معاذ عمارنه ، الذي فقد عينه، جراء إطلاق جنود إسرائيليين النار عليه.

رفعوا صور معاذ عمارنه وغطوا أعينهم تضامنا معه ورفع هؤلاء لافتات خلال مشاركتهم بالوقفة بعضها تحمل صور"معاذ" والبعض الأخر يحمل لافتات كتب عليها أوقفوا جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين، واستهداف الاحتلال للزميل الاعلامى الفلسطيني  المصور "عمارنه " جريمة تتطلب معاقبته عليها.

وقال رئيس الجمعية سليمان عبدوش ان استهداف معاذ عمارنه والانتهاكات الاحتلالية  بحق الصحافيين ستزيد الصحافيين إصرارا على النزول الى الميدان وتغطية جرائم الاحتلال الاسرائيلي، فالصحافة ليست جريمة،داعيا الى وجود حماية دولية وإيجاد نوع من محاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحق الصحفيين . 

واعتبرت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة،أن ما يقترفه جنود الاحتلال الاسرائيلي من أبشع الانتهاكات وتعد جرائم ضد الإنسانية وتتطلب مساءلة دولية.

وجددت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة،تضامنها اللامشروط مع الصحافيين الفلسطينيين معبرة عن دعمها المبدئي للشعب الفلسطيني فى نضاله المشروع ضد الاحتلال، من أجل استرداد حقه وتقرير مصيره على كافة الاراضى الفلسطينية المحتلة .

يشار الى ان الإعلامي الجزائري "عماره بن عبد الله"  والمئات من الصحافيين الجزائريين أعلنوا مشاركتهم  الأسرة الإعلامية الفلسطينية فى الحملة الدولية للتضامن مع الصحفي الفلسطيني "معاذ عمارنه" والذى أصيب برصاصة الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية، وذلك من خلال تغريدات  على حساباتهم  الرسمية  على صفحات التواصل الاجتماعي  الفايسبوك والتويتر،وهذا ان دل على شئ فهو دلالة على البعد العربي والقومي وروح التضامن التي يتميز بها ابناء الجزائر .

أخبار ذات صلة

رداً على اعتداءات المستوطنين.. حماس توجه دعوة لـ&#34;رجال وشباب&#34; الضفة وقوى المقاومة

رداً على اعتداءات المستوطنين.. حماس توجه دعوة لـ"رجال وشباب" الضفة وقوى المقاومة

المطران عطالله حنا: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان

المطران عطالله حنا: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان

هجمات المستوطنين تتواصل.. إعطاب إطارات نحو50 مركبة وخط شعارات عنصرية بسلفيت

هجمات المستوطنين تتواصل.. إعطاب إطارات نحو50 مركبة وخط شعارات عنصرية بسلفيت

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعيق تحركات المواطنين على حواجز جنوب المدينة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعيق تحركات المواطنين على حواجز جنوب المدينة

الشيوخي : تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الشيوخي : تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الخارجية الفلسطينية: تصعيد المستوطنين لإرهابهم نتيجة مباشرة لإعلان بومبيو

الخارجية الفلسطينية: تصعيد المستوطنين لإرهابهم نتيجة مباشرة لإعلان بومبيو

الإعلام الإسرائيلي: 339 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الإعلام الإسرائيلي: 339 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة إلى أديس أبابا

رسالة إلى أديس أبابا

شؤون فلسطينية

المطران عطالله حنا: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان

المطران عطالله حنا: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعيق تحركات المواطنين على حواجز جنوب المدينة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعيق تحركات المواطنين على حواجز جنوب المدينة

الشيوخي : تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الشيوخي : تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الإعلام الإسرائيلي: 339 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الإعلام الإسرائيلي: 339 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

الهباش: فلسطين تمثل نموذجاً للتعايش والسلام يأتي بإنهاء الاحتلال

الهباش: فلسطين تمثل نموذجاً للتعايش والسلام يأتي بإنهاء الاحتلال

شاهد: مستوطنون يحرقون عدداً من المركبات جنوب وشرق نابلس

شاهد: مستوطنون يحرقون عدداً من المركبات جنوب وشرق نابلس

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بموقف الاعضاء الـ14 بمجلس الأمن وتدعو لتطويره نحو الاعتراف بفلسطين

"الديمقراطية" ترحب بموقف الاعضاء الـ14 بمجلس الأمن وتدعو لتطويره نحو الاعتراف بفلسطين

منوعات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: &#34;أنا بقيت بقايا بني آدم&#34;

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: "أنا بقيت بقايا بني آدم"

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

هل يواعد براد بيت هذه الممثلة العراقية؟

هل يواعد براد بيت هذه الممثلة العراقية؟

عربي

آيزنكوت: حزب الله يجهز قوة اقتحام مكونة من آلاف المقاتلين

آيزنكوت: حزب الله يجهز قوة اقتحام مكونة من آلاف المقاتلين

ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

الداخلية الأردنية تلغي مؤتمراً دينياً يشارك فيه وفد إسرائيلي

الداخلية الأردنية تلغي مؤتمراً دينياً يشارك فيه وفد إسرائيلي