النائب جبارين: نتنياهو عنصري وفاسد وعليه اعتزال السياسة

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رام الله - دنيا الوطن

قال النائب د. يوسف جبارين في تعقيبه على قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو، انه "بعد سنوات من التحقيقات في عدة شبهات جنائية جدّية، الآن اصبح رسميًا وبتوقيع المستشار القضائي للحكومة ان نتنياهو هو سياسي متورط بالفساد حتى اخمص قدميه"، مؤكّدًا ان "على نتنياهو الرحيل عن الحلبة السياسية هذه الليلة".



وأضاف جبارين: "تكشف لوائح الاتهام ان نتنياهو قام طوال سنوات حكمه باستغلال منصبه في قمة الهرم السياسي من اجل تحقيق اهداف ذاتية ومصالح مالية له ولافراد عائلته، وقام بتجيير صلاحياته الحكومية من أجل الربح الشخصي والترويج لشخصه سياسيًا".



وقال جبارين في إشارة الى جرائم نتنياهو ضد الفلسطينيين: "هناك بندان خطيران لا يظهران بلوائح الاتهام وهما: جرائم الحرب ضد شعبنا الفلسطيني وجرائم العنصرية والتحريض ضد الجماهير العربية في اسرائيل. على الأسرة الدولية ملاحقته أيضًا على هذه الجرائم".