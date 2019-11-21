السفير زملط يرحب بإدراج حزب العمال الإعتراف بدولة فلسطين ببرنامجه الانتخابي

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رام الله - دنيا الوطن

رحب سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط بإدراج حزب العمال بند الاعتراف بدولة فلسطين ضمن بنود برنامجه الانتخابي الذي أعلنه زعيمه جيريمي كوربين اليوم الخميس، في العاصمة البريطانية لندن.



وقال زملط "نرحب بالتزام حزب العمال بالعدالة والقانون الدولي وبوعده الاعتراف بدولة فلسطين، في حال فوز حزب العمال بانتخابات حزب العمال".



ودعا "كافة الأحزاب البريطانية الاقتداء بهذه الخطوة وعمل ما هو واجب".



وأكد الحزب في منشوره الانتخابي بأنه ملتزم بالسلام الشامل في الشرق الأوسط والمبني على حل الدولتين، وأن "هذا الالتزام يعني نهاية الحصار، الاحتلال والاستيطان"، مضيفا أن "الحكومة العمالية ستقوم بالاعتراف بدولة فلسطين فورا".