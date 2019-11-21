الاحتلال يفرج عن محافظ القدس ومدير التربية ورئيس مجلس أولياء الأمور

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن محافظ القدس عدنان غيث، بعد اعتقاله من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس.



كما أفرجت عن مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل، ورئيس مجلس أولياء أمور طلبة القدس زياد الشمالي مقابل عدة شروط، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقال محامي نادي الأسير مفيد الحاج لـ"وفا"، إن قاضي محكمة الاحتلال المركزية صادق على قرار الإفراج عن جبريل والشمالي بشروط، وهي دفع كل منهما كفالة مالية بقيمة 7500 شيقل، والتوقيع على 20 ألف شيقل كفالة شخصية وطرف ثالث، والحبس المنزلي حتى 28 من الشهر الجاري، وإبعادهما عن مكان عملهما حتى الثاني عشر من الشهر المقبل، ومنعهما من الاتصال مع أي أحد ذُكر اسمه في ملف التحقيق، ومنعهما من استخدام الهاتف وحواسيبهما الشخصية.