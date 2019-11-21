دولي

نتنياهو حول اتهامه بقضايا الفساد: الادعاءات كاذبة وهناك خطة للإطاحة بي

نتنياهو حول اتهامه بقضايا الفساد: الادعاءات كاذبة وهناك خطة للإطاحة بي
رام الله - دنيا الوطن
قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الوزراء الاسرائيلي: "إن الهدف من التحقيقات، هو إسقاط اليمين من السلطة، حيث أن هناك محاولة للقيام بإنقلاب حكومة ضد رئيس الوزراء بادعاءات كاذبة".

جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو، عقب قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية أفيخاي مندبليت، باتهامه بقضايا الرشوة والخيانة والخداع، مساء اليوم الخميس.

وأضاف نتنياهو: "لقد لاحظت أن قرار الاتهام يتم نشره اليوم، بسرعة غير مسبوقة وفي توقيت حساس للنظام السياسي منذ قيام الدولة وهذا يعني أن هناك خطة للإطاحة بي".

وتابع نتنياهو بقوله: "يجب أن يكون الانسان أعمى، كي لا يري الأشياء السيئة التي تحدث داخل النيابة العامة"، مردفا: "يجب التحقيق مع المحققين الذين قاموا بإخفاء الحقائق، وابتزاز الشهود". 

وأكد نتنياهو، أن المحققين لم يبحثوا عن الحقيقة، بل كانوا يطاردونه بشكل شخصي، على حد تعبيره.

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