القادة الإسرائيليون يعلقون على اتهام نتنياهو بالفساد



اما بيني غانتس زعم حزب (أزرق أبيض)، قال: "يوم حزين جداً لدولة إسرائيل".



اما يائير لابيد الرجل الثاني في حزب (أزرق أبيض)، قال: "هذا يوم حزين لدولة "إسرائيل" ولي شخصياً، لكن تصريح مندلبليت له معنى واحد فقط، هو ان بنيامين نتنياهو لا يستطيع الاستمرار في شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي".



وأضاف لابيد: "لو أن نتنياهو مهتم بالدولة، عليه الاستقالة الآن"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.



من جانبه، قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، في تغريدة له عبر (تويتر): "يوم صعب لدولة إسرائيل، علينا أن نسمح بسير العدالة، وكذلك يجب منح رئيس الوزراء الفرصة لإثبات براءته أمام المحكمة".

رام الله - دنيا الوطنتواردت ردود الافعال من القادة الاسرائيليين، عقب قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية أفيخاي مندبليت، مساء اليوم الخميس، باتهام نتنياهو بقضايا الفساد والرشوة وخيانة الامانة والخداع."دنيا الوطن"، رصدت ردود فعال القادة الاسرائيليين، حول قرار مندبليت وخرجت بالتالي..قال غابي اشكنازي عضو (الكنيست): "يتعين على نتنياهو الآن التركيز على إدارة قضاياه، وليست على إدارة الدولة".بدوره، دعا عمير بيرتس رئيس حزب العمل، فريق قضائي، يقوم بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا، ويُطلب منها الإعلان عن تعذر قيام رئيس الحكومة نتنياهو بأداء مهامه نظرا لقرار المستشار هذا المساء، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الاسرائيلي.