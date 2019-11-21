دولي

بعد إدانته بثلاث تهم.. هل انتهت الحياة السياسية لنتنياهو وسيتوجه للسجن؟

بعد إدانته بثلاث تهم.. هل انتهت الحياة السياسية لنتنياهو وسيتوجه للسجن؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
قرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، افيخاي مندبليت، مساء اليوم الخميس، توجه تهم الفساد وخيانة الامانة والرشوة، في القضايا (4000)، و(2000)، و(1000).

ولكن السؤال، هل تعتبر توجيه التهم لنتنياهو، هي نقطة الصفر لحياته السياسية، ومن ثم سيتوجه الى السجن؟، "دنيا الوطن"، تواصلت مع بعض المحللين المختصين في الشأن الإسرائيلي وخرجت بالتالي..

أكد الدكتور عمر جعارة، المختص في الشأن الإسرائيلي، أن القانون الاسرائيلي يسمح لنتنياهو أن يبقى رئيسا للوزراء حتى تحت لائحة الاتهام، حتى تصدر المحكمة قرارها النهائي بهذه اللائحة.

وقال جعارة: "هناك فرصة لنتنياهو بأن يستمر في حياته السياسية، تحت لائحة الاتهام، وكان الخلاف في تشكل الحكومة الحالية، بأن يكون نتنياهو هو الاول، لأنه يسعى لتحقيق قانون الحصانة، لأنه يعلم أن بأنه مدان في القضايا الثالثة كما ظهر في حديث مندبليت".

وأضاف جعارة: "اذا لم يتمكن نتنياهو من استغلال هذا القانون، فسيتوجه الى السجن، تعتبر هذه المرة هي الاولى التي يتم فيها توجيه لائحة اتهام ضد رئيس وزراء اسرائيلي وهو على رأس منصبه".

وبين جعارة، أن صدور لائحة اتهام لنتنياهو ليست دليلا على استقالته او عزله، انما في حال صدور قرار من المحكمة، وحتى يخرج من هذه الازمة، فإنه بحاجة الى إصدار نص قانون من الكنيست، وهو قانون الحصانة، لذلك يطالب أن يكون رئيسا للوزراء لمدة سنتين أو اربعة، حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي.

وقال: "كل ذلك لا يعصمه من تهم الخيانة والاغتشاء والخداع، لأن ذلك ثبت في لائحة الاتهام، نتيجة السلوك الشاذ لنتنياهو، وبالتالي أصبح في خطر بنسبة 100%".

من جانبه، أكد الدكتور ناجي البطة المختص في الشأن الإسرائيلي، أنه في حالة فشل ادانة نتنياهو من هذه التهم، يكون قد خرج جريحا من هذه المعركة، وسيكون أمام جدعون ساعر القدرة على المطالبة بانتخابات.

وقال البطة: "إن الليلة سيتكون حاسمة، وفي كل الاحوال، فإن نتنياهو قبل هذه الليلة لن يكون كما هو بعدها"، موضحا ان بالاتهام الذي وجه الى نتنياهو يكون قد أطلقت الرصاصة القضائية عليه التي أصابته في جسمه، وبالتالي يمكن القول ان حياته السياسية قد انتهت، وسيتوجه الى السجن قريبا.

وبين أن كل المحاولات التي قام بها وزير عدل نتنياهو، فشلت امام اصرار المدعي العام في توجيه التهم الى نتنياهو، لافتا إلى جرأة النيابة العامة والمدعي العام في توجيه التهم لنتنياهو، أسقط كل محاولات انقاذه.

أخبار ذات صلة

نتنياهو حول اتهامه بقضايا الفساد: الادعاءات كاذبة وهناك خطة للإطاحة بي

نتنياهو حول اتهامه بقضايا الفساد: الادعاءات كاذبة وهناك خطة للإطاحة بي

القادة الإسرائيليون يعلقون على اتهام نتنياهو بالفساد

القادة الإسرائيليون يعلقون على اتهام نتنياهو بالفساد

الخارجية الإيرانية: على بومبيو أن يتحرر من أفكار القرن الثامن عشر

الخارجية الإيرانية: على بومبيو أن يتحرر من أفكار القرن الثامن عشر

بوتين: الإسلام والمسيحية مبنيان على القيم الإنسانية الأساسية

بوتين: الإسلام والمسيحية مبنيان على القيم الإنسانية الأساسية

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: نتنياهو متهم بالرشوة وخيانة الأمانة والإحتيال

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: نتنياهو متهم بالرشوة وخيانة الأمانة والإحتيال

مسؤولة بالبنتاغون: الأوكرانيون استفسروا عن المساعدة المالية بنفس يوم مكالمة ترامب وزيلينسكي

مسؤولة بالبنتاغون: الأوكرانيون استفسروا عن المساعدة المالية بنفس يوم مكالمة ترامب وزيلينسكي

جونسون: لا دليل على تدخل روسي في الانتخابات البريطانية واستفتاءاتها

جونسون: لا دليل على تدخل روسي في الانتخابات البريطانية واستفتاءاتها

نائب عن حزب (الليكود) يتحدى نتنياهو ويتطلع لتشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسته

نائب عن حزب (الليكود) يتحدى نتنياهو ويتطلع لتشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسته

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة إلى أديس أبابا

رسالة إلى أديس أبابا

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز على منازل المواطنين شرق خانيونس

إصابات بالاختناق جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز على منازل المواطنين شرق خانيونس

أبوالغيط: الاجماع الدولي ضد الاستيطان يعبر عن وقوف الدول مع الحق الفلسطيني

أبوالغيط: الاجماع الدولي ضد الاستيطان يعبر عن وقوف الدول مع الحق الفلسطيني

نتنياهو: إسرائيل ملتزمة باستعادة جنودها المحتجزين في قطاع غزة

نتنياهو: إسرائيل ملتزمة باستعادة جنودها المحتجزين في قطاع غزة

الخارجية الفلسطينية: المطلوب ترجمة الإجماع الدولي عبر الاعتراف الفوري بدولة فلسطين

الخارجية الفلسطينية: المطلوب ترجمة الإجماع الدولي عبر الاعتراف الفوري بدولة فلسطين

نقابة الصحفيين وهيئة الإذاعة والتلفزيون تنظمان وقفة ضد إغلاق مكتب التلفزيون بالقدس

نقابة الصحفيين وهيئة الإذاعة والتلفزيون تنظمان وقفة ضد إغلاق مكتب التلفزيون بالقدس

أبو بكر: الاسير أبو دياك يَعِدّ ساعاته الأخيرة وأطباء أوروبيون سيزورون الأسرى المرضى

أبو بكر: الاسير أبو دياك يَعِدّ ساعاته الأخيرة وأطباء أوروبيون سيزورون الأسرى المرضى

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل الطالبة لين عوض من محافظة الخليل

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل الطالبة لين عوض من محافظة الخليل

أبو جيش: الحكومة تركز على تعزيز صمود المقدسيين خلال رفد القطاعات الاقتصادية

أبو جيش: الحكومة تركز على تعزيز صمود المقدسيين خلال رفد القطاعات الاقتصادية

منوعات

هل يواعد براد بيت هذه الممثلة العراقية؟

هل يواعد براد بيت هذه الممثلة العراقية؟

&#34;النمس&#34;يُثير حيرة الجمهور بصوره مع فتاة مجهولة.. هل تزوّج؟

"النمس"يُثير حيرة الجمهور بصوره مع فتاة مجهولة.. هل تزوّج؟

حقيقة زواج كريستيانو رونالدو &#34;السري&#34; في المغرب

حقيقة زواج كريستيانو رونالدو "السري" في المغرب

بعد خلعها الحجاب.. ظهور جريء لحلا شيحة في مهرجان القاهرة

بعد خلعها الحجاب.. ظهور جريء لحلا شيحة في مهرجان القاهرة

حسين فهمي يفاجئ الجمهور بظهوره مع زوجته الجديدة لأول مرة

حسين فهمي يفاجئ الجمهور بظهوره مع زوجته الجديدة لأول مرة

شاهد: هدية باهظة من أحلام لنوال الكويتية بمناسبة يوم ميلادها

شاهد: هدية باهظة من أحلام لنوال الكويتية بمناسبة يوم ميلادها

ترحيل إنجي خوري من الإمارات إلى سوريا بعد توقيفها في مداهمة

ترحيل إنجي خوري من الإمارات إلى سوريا بعد توقيفها في مداهمة

بفستان مثير.. أول ظهور لشيما الحاج بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

بفستان مثير.. أول ظهور لشيما الحاج بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

سما المصري تظهر بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

سما المصري تظهر بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

هيثم زكي يبكي الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

هيثم زكي يبكي الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

عربي

ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

الداخلية الأردنية تلغي مؤتمراً دينياً يشارك فيه وفد إسرائيلي

الداخلية الأردنية تلغي مؤتمراً دينياً يشارك فيه وفد إسرائيلي

قايد صالح: لا طموحات سياسية للجيش في الجزائر

قايد صالح: لا طموحات سياسية للجيش في الجزائر