ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن واشنطن مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات مواطنيها، بحسب برقية وجهها إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون.



وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن عون تلقى برقية تهنئة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، من نظيره الأمريكي، دونالد ترامب جاء فيها: "يشاطرني الشعب الأمريكي بتوجيه أفضل التمنيات لكم بمناسبة عيد الاستقلال"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكد ترامب في رسالته أن علاقات الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والأمريكي هي علاقات قوية.



وأضاف: "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين ببناء بلد مستقر مزدهر مستقل وآمن".