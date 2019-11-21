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السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
رفعت السلطات العراقية، اليوم الخميس، الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت متاحة للمواطنين دون الحاجة لاستخدام برامج كسر الحجب.

وأعلنت وزارة الاتصالات حصولها على الموافقات الرسمية برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت الحكومة العراقية قررت منذ انطلاق التظاهرات حجب مواقع التواصل الرئيسية المستخدمة في العراق وأبرزها "فيسبوك"، "تويتر"، "إنستغرام"، "تليغرام"، و"واتساب"، بعدما أعادت خدمة الإنترنت، فيما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن السلطات مرغمة أحيانا على تقييد الإنترنت عندما ترى أنه يستخدم للترويج "للعنف والكراهية".

جدير بالذكر أن احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر في بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بإسقاط النظام وإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بالفساد والفشل في إدارة البلاد.

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