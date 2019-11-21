مسؤولة بالبنتاغون: الأوكرانيون استفسروا عن المساعدة المالية بنفس يوم مكالمة ترامب وزيلينسكي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مسؤولة في وزارة الدفاع الأمريكية بأن الأوكرانيين استفسروا عن سبب تأخر الدعم العسكري الأمريكي لبلادهم في نفس اليوم الذي طلب فيه ترامب من زيلينسكي التحقيق حول جو بايدن.



وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع، لورا كوبر، أثناء حضورها الجلسات العلنية في تحقيق المساءلة، إن مسؤولا أوكرانيا يعمل في الولايات المتحدة استفسر بتاريخ 25 تموز/يوليو قائلا: "ما الذي يجري" بخصوص نحو 400 مليون دولار من المساعدات الموجهة لبلاده، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وبعد إدلائها بهذا التصريح، سألها رئيس لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، الذي يرأس الجلسات "وهل كان لهذا دلالة بالنسبة لك على أنهم (الأوكرانيون) كانوا قلقين حيال وجود خطب ما؟"، لتجيب كوبر "نعم سيدي".



وجاءت تصريحات كوبر لتضاف لإفادة السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، الذي اعتبر أن "الجميع كان جزءا" من جهود الرئيس الأمريكي لحمل أوكرانيا على إجراء تحقيقات قد تصب في صالح دونالد ترامب، بمن فيهم نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو.



ويمكن أن يقود التحقيق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى الموافقة على توجيه تهم رسمية لترامب ثم إرسالها إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإجراء محاكمة عزل الرئيس من منصبه، فيما لا تحظى فكرة عزل ترامب بتأييد كبير بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ.