جونسون: لا دليل على تدخل روسي في الانتخابات البريطانية واستفتاءاتها

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رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سبب رفض حكومته نشر ملف حول تدخل روسيا في الانتخابات والاستفتاءات البريطانية، مؤكدا عدم وجود أدلة على ذلك.



وطرحت صحيفة (الغارديان) البريطانية، على جونسون، سؤالا بشأن رفض الحكومة نشر الملف في وقت أعطت أجهزة الاستخبارات الضوء الأخضر لفعل ذلك.



وقال جونسون في معرض رده: "لا يوجد أي دليل على تدخل روسيا في العمليات الديمقراطية داخل المملكة المتحدة. فيما يتعلق بهذا التقرير بالذات، لا أرى أي سبب لتغيير وقت نشره، لمجرد الانتخابات العامة".



وردا على تساؤل الصحيفة بشأن "حق الجمهور في أن يعرف الحقيقة قبل بدء التصويت"، قال جونسون: "لم أر أي سبب لتغيير جدول نشر هذا التقرير لمجرد الانتخابات العامة. أستطيع أن أخبركم أنني لم أر أي دليل على أي تدخل روسي في العمليات الديمقراطية البريطانية".