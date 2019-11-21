دولي

نائب عن حزب (الليكود) يتحدى نتنياهو ويتطلع لتشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسته

نائب عن حزب (الليكود) يتحدى نتنياهو ويتطلع لتشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسته
رام الله - دنيا الوطن
وجه النائب عن حزب (الليكود) الإسرائيلي، جدعون ساعر، تحديا إلى زعيم حزبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معلنا عن تطلعه إلى تولي رئاسة الحزب والحكومة.

وعلى خلفية فشل نتنياهو مرتين في تشكيل الحكومة منذ بداية العام الجاري، دعا ساعر، وزير الداخلية والتربية والتعليم سابقا الذي يعتبره كثيرون أكبر منافس لنتنياهو داخل (الليكود)، الحزب اليميني إلى إعادة انتخاب قيادته، قبل أن تتجه إسرائيل نحو الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي منذ بداية العام الجاري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار النائب إلى أنه من غير العقلاني الاعتقاد بأن نتنياهو سينجح في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الثالثة، قائلاً: "أعتقد أنني سأتمكن من تشكيل الحكومة وتوحيد الدولة والشعب".

وجاءت هذه التصريحات في وقت أعاد فيه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لأول مرة في تاريخ البلاد كتاب التكليف بتشكيل الحكومة إلى الكنيست، بعد فشل رئيسي أكبر قوتين فيه، نتنياهو وزعيم تحالف (أزرق-أبيض) بيني غانتس، في تجاوز الخلافات بينهما وبناء ائتلاف حاكم.

في هذه الظروف، بإمكان أي مشرع سيتمكن في غضون 21 يوما من كسب دعم 61 من أصل 120 نائبا في الكنيست تسلم التكليف بتشكيل الحكومة، وإن لم يحدث ذلك فإن إسرائيل ستتجه إلى الانتخابات الثالثة.

أخبار ذات صلة

مسؤولة بالبنتاغون: الأوكرانيون استفسروا عن المساعدة المالية بنفس يوم مكالمة ترامب وزيلينسكي

مسؤولة بالبنتاغون: الأوكرانيون استفسروا عن المساعدة المالية بنفس يوم مكالمة ترامب وزيلينسكي

جونسون: لا دليل على تدخل روسي في الانتخابات البريطانية واستفتاءاتها

جونسون: لا دليل على تدخل روسي في الانتخابات البريطانية واستفتاءاتها

صحيفة: واشنطن قد تسحب 4000 جندي من كوريا الجنوبية

صحيفة: واشنطن قد تسحب 4000 جندي من كوريا الجنوبية

لوكسمبورغ تطالب بروكسل الاعتراف بفلسطين

لوكسمبورغ تطالب بروكسل الاعتراف بفلسطين

(يديعوت): مندلبليت سيصدر بياناً مساء اليوم حول لوائح الاتهام ضد نتنياهو

(يديعوت): مندلبليت سيصدر بياناً مساء اليوم حول لوائح الاتهام ضد نتنياهو

&#34;الشيوعي البرتغالي&#34; يستنكر بيان إدارة &#34;ترامب&#34; بشأن المستوطنات ويدين العدوان الإسرائيلي

"الشيوعي البرتغالي" يستنكر بيان إدارة "ترامب" بشأن المستوطنات ويدين العدوان الإسرائيلي

فضيحة أخلاقية تطيح بنجل ملكة بريطانيا

فضيحة أخلاقية تطيح بنجل ملكة بريطانيا

الولايات المتحدة تُحذر من تنظيم الدولة

الولايات المتحدة تُحذر من تنظيم الدولة

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة إلى أديس أبابا

رسالة إلى أديس أبابا

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين وهيئة الإذاعة والتلفزيون تنظمان وقفة ضد إغلاق مكتب التلفزيون بالقدس

نقابة الصحفيين وهيئة الإذاعة والتلفزيون تنظمان وقفة ضد إغلاق مكتب التلفزيون بالقدس

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل الطالبة لين عوض من محافظة الخليل

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل الطالبة لين عوض من محافظة الخليل

أبو جيش: الحكومة تركز على تعزيز صمود المقدسيين خلال رفد القطاعات الاقتصادية

أبو جيش: الحكومة تركز على تعزيز صمود المقدسيين خلال رفد القطاعات الاقتصادية

هيئة مكافحة الفساد تستكمل التحضيرات والاستعدادات شبه النهائية لعقد مؤتمرها الدولي

هيئة مكافحة الفساد تستكمل التحضيرات والاستعدادات شبه النهائية لعقد مؤتمرها الدولي

رأفت يرحب بموقف 14دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن برفض القرار الأمريكي

رأفت يرحب بموقف 14دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن برفض القرار الأمريكي

&#34;الديمقراطية&#34;: آن الأوان للاعتراف بوصول أوسلو إلى نهاياته ووفاة مشروع المفاوضات الثنائية

"الديمقراطية": آن الأوان للاعتراف بوصول أوسلو إلى نهاياته ووفاة مشروع المفاوضات الثنائية

اريحا: الشرطة تتسلم ثلاثة مراكز شرطة متنقلة حديثة بدعم من المانيا

اريحا: الشرطة تتسلم ثلاثة مراكز شرطة متنقلة حديثة بدعم من المانيا

نائب محافظ القدس يدعو الى مواجهة التغيير الجذري بالسياسة الإسرائيلية تجاه القدس

نائب محافظ القدس يدعو الى مواجهة التغيير الجذري بالسياسة الإسرائيلية تجاه القدس

منوعات

هل يواعد براد بيت هذه الممثلة العراقية؟

هل يواعد براد بيت هذه الممثلة العراقية؟

&#34;النمس&#34;يُثير حيرة الجمهور بصوره مع فتاة مجهولة.. هل تزوّج؟

"النمس"يُثير حيرة الجمهور بصوره مع فتاة مجهولة.. هل تزوّج؟

حقيقة زواج كريستيانو رونالدو &#34;السري&#34; في المغرب

حقيقة زواج كريستيانو رونالدو "السري" في المغرب

بعد خلعها الحجاب.. ظهور جريء لحلا شيحة في مهرجان القاهرة

بعد خلعها الحجاب.. ظهور جريء لحلا شيحة في مهرجان القاهرة

حسين فهمي يفاجئ الجمهور بظهوره مع زوجته الجديدة لأول مرة

حسين فهمي يفاجئ الجمهور بظهوره مع زوجته الجديدة لأول مرة

شاهد: هدية باهظة من أحلام لنوال الكويتية بمناسبة يوم ميلادها

شاهد: هدية باهظة من أحلام لنوال الكويتية بمناسبة يوم ميلادها

ترحيل إنجي خوري من الإمارات إلى سوريا بعد توقيفها في مداهمة

ترحيل إنجي خوري من الإمارات إلى سوريا بعد توقيفها في مداهمة

بفستان مثير.. أول ظهور لشيما الحاج بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

بفستان مثير.. أول ظهور لشيما الحاج بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

سما المصري تظهر بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

سما المصري تظهر بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

هيثم زكي يبكي الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

هيثم زكي يبكي الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

عربي

قايد صالح: لا طموحات سياسية للجيش في الجزائر

قايد صالح: لا طموحات سياسية للجيش في الجزائر

جنبلاط: عهد ميشيل عون انتهى

جنبلاط: عهد ميشيل عون انتهى

سوريا: الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور

سوريا: الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور

سوزان مبارك في العناية المركزة.. وتكتم حول التفاصيل

سوزان مبارك في العناية المركزة.. وتكتم حول التفاصيل