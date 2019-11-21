نائب عن حزب (الليكود) يتحدى نتنياهو ويتطلع لتشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسته

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رام الله - دنيا الوطن

وجه النائب عن حزب (الليكود) الإسرائيلي، جدعون ساعر، تحديا إلى زعيم حزبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معلنا عن تطلعه إلى تولي رئاسة الحزب والحكومة.



وعلى خلفية فشل نتنياهو مرتين في تشكيل الحكومة منذ بداية العام الجاري، دعا ساعر، وزير الداخلية والتربية والتعليم سابقا الذي يعتبره كثيرون أكبر منافس لنتنياهو داخل (الليكود)، الحزب اليميني إلى إعادة انتخاب قيادته، قبل أن تتجه إسرائيل نحو الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي منذ بداية العام الجاري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشار النائب إلى أنه من غير العقلاني الاعتقاد بأن نتنياهو سينجح في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الثالثة، قائلاً: "أعتقد أنني سأتمكن من تشكيل الحكومة وتوحيد الدولة والشعب".



وجاءت هذه التصريحات في وقت أعاد فيه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لأول مرة في تاريخ البلاد كتاب التكليف بتشكيل الحكومة إلى الكنيست، بعد فشل رئيسي أكبر قوتين فيه، نتنياهو وزعيم تحالف (أزرق-أبيض) بيني غانتس، في تجاوز الخلافات بينهما وبناء ائتلاف حاكم.



في هذه الظروف، بإمكان أي مشرع سيتمكن في غضون 21 يوما من كسب دعم 61 من أصل 120 نائبا في الكنيست تسلم التكليف بتشكيل الحكومة، وإن لم يحدث ذلك فإن إسرائيل ستتجه إلى الانتخابات الثالثة.