دولي

لوكسمبورغ تطالب بروكسل الاعتراف بفلسطين

لوكسمبورغ تطالب بروكسل الاعتراف بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، ردا على إعلان الولايات المتحدة اعترافها بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ لوكالة (رويترز): "الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته... ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل"، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين.

وأقر البرلمان الأوروبي تشريعا في 2014 يؤيد إقامة دولة فلسطينية من حيث المبدأ، وكان ذلك التحرك بمثابة تسوية جرى التوصل إليها بعدما سعى المشرعون اليساريون إلى حث دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين على الاعتراف بفلسطين دون شروط.

وتعترف أكثر من 135 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا والصين وعدد من بلدان شرق أوروبا والدول العربية والإسلامية.

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