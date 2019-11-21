(يديعوت): مندلبليت سيصدر بياناً مساء اليوم حول لوائح الاتهام ضد نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيخاي مندلبليت، سيصدر بياناً صحفياً مساء اليوم الخميس، حول قراره بشأن لوائح الاتهام ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت الصحيفة: "المدعي العام أفيخاي ماندلبليت سيخرج ببيان الساعة 19:30 مساء اليوم حول قراره بشأن لوائح الاتهام المشتبه فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيخاي مندلبليت، سيصدر بياناً صحفياً مساء اليوم الخميس، حول قراره بشأن لوائح الاتهام ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت الصحيفة: "المدعي العام أفيخاي ماندلبليت سيخرج ببيان الساعة 19:30 مساء اليوم حول قراره بشأن لوائح الاتهام المشتبه فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
من جانبه، أكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن نتنياهو سيصدر بدوره، بياناً لوسائل الاعلام من مقر إقامته في القدس عند الساعة الثامنة والنصف، بعد بيان المدعي العام.
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