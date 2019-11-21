قايد صالح: لا طموحات سياسية للجيش في الجزائر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أنه لا طموحات سياسية لدى الجيش، ولا أهداف أخرى غير وطنية.



وقال الفريق صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، إن "العصابة ومن والاهم فقدوا كل علاقة مع تاريخ الشعب ومبادئه الوطنية".



وأوضح، أن الشعب يدرك خلفية الأطراف الحاقدة المنزعجة من لحمة الجيش بشعبه، مشيرًا إلى أن اللحمة بين الشعب والجيش "كاملة الأركان لا انفصام لها"، مضيفا: "الشعب أدرك أن جيشه متمسك ببقائه في حضنه".



وذكر قايد صالح، أنهم سجلوا بإعجاب شديد الهبة الشعبية عبر كافة ربوع الوطن، مضيفا أن مختلف الفئات خرجت في أروع صور التفاف الشعب حول جيشه، متابعًا: "الشعب خرج إلى الشارع بهتافات وشعارات تدعو بقوة للتوجه إلى صناديق الاقتراع".