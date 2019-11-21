دولي

فضيحة أخلاقية تطيح بنجل ملكة بريطانيا

فضيحة أخلاقية تطيح بنجل ملكة بريطانيا
رام الله - دنيا الوطن
تنحى الأمير البريطاني أندرو عن واجباته العامة، قائلاً إن الجدل حول ارتباطه، الذي جانبه الصواب، مع رجل المال الأميركي الراحل جيفري إبستين تسبب في اضطراب كبير في عمل العائلة المالكة.

وينفي أندرو، وهو الابن الثاني للملكة إليزابيث، الادعاء بأنه عاشر فتاة كانت تبلغ من العمر (17 عامًا) قدمها له صديقه إبستين، الذي انتحر في أحد السجون الأميركية وهو في انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس.

وتصاعدت الفضيحة منذ أن قدم أندرو تفسيرات غير مترابطة في مقابلة كارثية مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بُثت يوم السبت وأصابت الكثير من المشاهدين بخيبة الأمل، كما أثار عدم تعاطفه مع ضحايا إبستين انتقادات على نطاق واسع.

وقال أندرو في بيان صادر عن قصر بكنغهام إن التمحيص في هذا الأمر أصبح مصدر "تشويش كبير" لعمل العائلة المالكة والجمعيات الخيرية المرتبطة بها.

وأضاف "سألت الملكة عما إذا كان بإمكاني التنحي عن الواجبات العامة في المستقبل المنظور، وقد أذنت بذلك. إنني بالطبع، على استعداد لمساعدة أي وكالة مختصة بإنفاذ القانون في تحقيقاتها، إذا لزم الأمر".

وقال أندرو: "ما زلت أشعر بالأسف، دون مواربة، على ارتباطي الذي جانبته الحكمة مع جيفري إبستين".

ومضى قائلا: "ترك انتحاره أسئلة كثيرة دون إجابة، خاصة لضحاياه، وأشعر من كل قلبي بالتعاطف مع كل من لحق بهم الضرر ويريدون طي هذه الصفحة على نحو ما".

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تُحذر من تنظيم الدولة

الولايات المتحدة تُحذر من تنظيم الدولة

شحن أول دفعة من الغاز الأمريكي المسال إلى أوكرانيا

شحن أول دفعة من الغاز الأمريكي المسال إلى أوكرانيا

لأول مرة بالتاريخ.. الرئيس الإسرائيلي يعيد تكليف (كنيست) وانتخابات ثالثة تلوح بالأفق

لأول مرة بالتاريخ.. الرئيس الإسرائيلي يعيد تكليف (كنيست) وانتخابات ثالثة تلوح بالأفق

مركز جنيف الدولي للعدالة لـ&#34;بومبيو&#34;: أنت على خطأ والمستوطنات مخالفة للقانون الدولي

مركز جنيف الدولي للعدالة لـ"بومبيو": أنت على خطأ والمستوطنات مخالفة للقانون الدولي

أول تعليق من بيني غانتس بعد إعلان فشله بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

أول تعليق من بيني غانتس بعد إعلان فشله بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

قناة إسرائيلية: الموساد اغتال شخصية إيرانية رفيعة المستوى بسوريا

قناة إسرائيلية: الموساد اغتال شخصية إيرانية رفيعة المستوى بسوريا

ترجيحات بالإعلان عن ملفات فساد نتنياهو غداً

ترجيحات بالإعلان عن ملفات فساد نتنياهو غداً

شاهد: جيش الاحتلال يتسلم طائرتين جديدتين من طراز (F35i)

شاهد: جيش الاحتلال يتسلم طائرتين جديدتين من طراز (F35i)

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة إلى أديس أبابا

رسالة إلى أديس أبابا

شؤون فلسطينية

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تدين إغلاق وحظر مؤسسات فلسطينية في القدس

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تدين إغلاق وحظر مؤسسات فلسطينية في القدس

مجدلاني: لجمعيات القدس أولوية وطنية ضمن أجندات الوزارة لدعمها وتقديم التسهيلات لعملها

مجدلاني: لجمعيات القدس أولوية وطنية ضمن أجندات الوزارة لدعمها وتقديم التسهيلات لعملها

الشبيبة: يجري التواصل مع مجالس الطلبة بالجامعات الفلسطينية لبحث مواجهة الإعلان الأمريكي

الشبيبة: يجري التواصل مع مجالس الطلبة بالجامعات الفلسطينية لبحث مواجهة الإعلان الأمريكي

هيئة الأسرى تسرد تفاصيل معاناة الأسير المريض سامي أبو دياك بسجون الاحتلال

هيئة الأسرى تسرد تفاصيل معاناة الأسير المريض سامي أبو دياك بسجون الاحتلال

عساف: حظر عمل تلفزيون فلسطين بالقدس قرار سياسي احتلالي يضاف لجرائم الاحتلال

عساف: حظر عمل تلفزيون فلسطين بالقدس قرار سياسي احتلالي يضاف لجرائم الاحتلال

المجلس الوطني الفلسطيني يدعو برلمانات العالم واتحاداته إلى مواجهة التمرد الأمريكي

المجلس الوطني الفلسطيني يدعو برلمانات العالم واتحاداته إلى مواجهة التمرد الأمريكي

عشراوي تطلع منظمة &#34;كايروس كندا&#34; على آخر التطورات

عشراوي تطلع منظمة "كايروس كندا" على آخر التطورات

رياض منصور يثمن الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في جلسة مجلس الأمن

رياض منصور يثمن الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في جلسة مجلس الأمن

منوعات

حقيقة زواج كريستيانو رونالدو &#34;السري&#34; في المغرب

حقيقة زواج كريستيانو رونالدو "السري" في المغرب

بعد خلعها الحجاب.. ظهور جريء لحلا شيحة في مهرجان القاهرة

بعد خلعها الحجاب.. ظهور جريء لحلا شيحة في مهرجان القاهرة

حسين فهمي يفاجئ الجمهور بظهوره مع زوجته الجديدة لأول مرة

حسين فهمي يفاجئ الجمهور بظهوره مع زوجته الجديدة لأول مرة

شاهد: هدية باهظة من أحلام لنوال الكويتية بمناسبة يوم ميلادها

شاهد: هدية باهظة من أحلام لنوال الكويتية بمناسبة يوم ميلادها

ترحيل إنجي خوري من الإمارات إلى سوريا بعد توقيفها في مداهمة

ترحيل إنجي خوري من الإمارات إلى سوريا بعد توقيفها في مداهمة

بفستان مثير.. أول ظهور لشيما الحاج بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

بفستان مثير.. أول ظهور لشيما الحاج بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

سما المصري تظهر بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

سما المصري تظهر بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

هيثم زكي يبكي الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

هيثم زكي يبكي الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

لحظة اشتباك بالأيدي بين فنانة كويتية شهيرة مع معلمات ابنها داخل المدرسة

لحظة اشتباك بالأيدي بين فنانة كويتية شهيرة مع معلمات ابنها داخل المدرسة

فاكهة الغناء.. من هي الفنانة التي رفض إسماعيل يس تقبيلها؟

فاكهة الغناء.. من هي الفنانة التي رفض إسماعيل يس تقبيلها؟

عربي

قايد صالح: لا طموحات سياسية للجيش في الجزائر

قايد صالح: لا طموحات سياسية للجيش في الجزائر

سوريا: الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور

سوريا: الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور

الأردن: عزم نتنياهو ضم غور الأردن إعلان قتل لكل الجهود السلمية

الأردن: عزم نتنياهو ضم غور الأردن إعلان قتل لكل الجهود السلمية

شاهد: السعودية تعرض لقطات نادرة لحادثة بالحرم المكي عمرها 40 عاماً

شاهد: السعودية تعرض لقطات نادرة لحادثة بالحرم المكي عمرها 40 عاماً