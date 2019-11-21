الولايات المتحدة تُحذر من تنظيم الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنغسلي ان تمويل تنظيم الدولة، "سيتحول على الأرجح من نظام تمويل مركزي في العراق وسوريا إلى نظام موزع بشكل كبير"، عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.



وقال بيلنغسلي، على هامش اجتماع في لوكسمبورغ ركز على مكافحة تنظيم الدولة، إنه "يتوقع أن تتحول العمليات المالية للتنظيم من النموذج المركزي في العراق وسوريا، إلى نهج يعتمد أكثر بكثير على المناطق"، سعيا لاستيعاب مقتل زعيمهم الشهر الماضي.



وتوقع أن "يعتمد التنظيم على أجهزتها الإقليمية المختلفة من أجل اكتفاء ذاتي أكبر خصوصا عبر الحصول على فديات من عمليات الخطف، والابتزاز، وحتى سرقة الأبقار في نيجيريا حيث له حضور".