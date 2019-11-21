جنبلاط: عهد ميشيل عون انتهى

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رام الله - دنيا الوطن

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، أن "عهد الرئيس اللبناني ميشال عون، انتهى.



ونقل موقع (مستقبل ويب)، أن جنبلاط نصح زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، برفض المشاركة في الحكومة المقبلة، مضيفاً "تواصلنا مع الحريري يوم اتُفق على اسم الوزير السابق محمد الصفدي فقلت له: "إياك والصفدي"، والعهد، أي المنظومة السياسية، انتهى".



وعن رأيه في عودة وزير الخارجية السابق جبران باسيل إلى الحكومة، قال جنبلاط: "اعتقد أن هناك وجوهاً انتهت".