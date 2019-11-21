عربي

سوريا: الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور

سوريا: الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور
الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما بزيادة 20 ألف ليرة على رواتب المدنيين والعسكريين

وذكرت صفحة الرئاسة السورية أن المرسوم رقم 23 لعام 2019 قضى بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه، والمرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 القاضي بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.

وشمل المرسوم كافة العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرها.. وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.

كما شمل المرسوم 23 أيضا المشاهرين والمياومين والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام او معينين بجداول تنقيط او بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الاجر الثابت والمتحول.. كما زاد المرسوم 23 الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهريا.

وذكرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي ان ذلك جاء نتيجة "متابعة للمتغيرات الاقتصادية ومنعكساتها، وبعد سلسلة مداولات بدأت منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 17/11/2019.

أخبار ذات صلة

قايد صالح: لا طموحات سياسية للجيش في الجزائر

قايد صالح: لا طموحات سياسية للجيش في الجزائر

جنبلاط: عهد ميشيل عون انتهى

جنبلاط: عهد ميشيل عون انتهى

سوزان مبارك في العناية المركزة.. وتكتم حول التفاصيل

سوزان مبارك في العناية المركزة.. وتكتم حول التفاصيل

الأردن: عزم نتنياهو ضم غور الأردن إعلان قتل لكل الجهود السلمية

الأردن: عزم نتنياهو ضم غور الأردن إعلان قتل لكل الجهود السلمية

شاهد: السعودية تعرض لقطات نادرة لحادثة بالحرم المكي عمرها 40 عاماً

شاهد: السعودية تعرض لقطات نادرة لحادثة بالحرم المكي عمرها 40 عاماً

شاهد: المنشآت السورية قبل وبعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة

شاهد: المنشآت السورية قبل وبعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة

بعد تونس.. دولة عربية جديدة تُصدر طابعاً تذكارياً بعنوان &#34;القدس عاصمة فلسطين&#34;

بعد تونس.. دولة عربية جديدة تُصدر طابعاً تذكارياً بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"

الحوثيون يُهددون إسرائيل: قادرون على ضرب أهداف في عمقها

الحوثيون يُهددون إسرائيل: قادرون على ضرب أهداف في عمقها

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة إلى أديس أبابا

رسالة إلى أديس أبابا

شؤون فلسطينية

عشراوي تطلع منظمة &#34;كايروس كندا&#34; على آخر التطورات

عشراوي تطلع منظمة "كايروس كندا" على آخر التطورات

رياض منصور يثمن الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في جلسة مجلس الأمن

رياض منصور يثمن الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في جلسة مجلس الأمن

صندوق الإقراض يعلن عن آليات جديدة للتحصيل من المقترضين العاملين بالقطاع الخاص

صندوق الإقراض يعلن عن آليات جديدة للتحصيل من المقترضين العاملين بالقطاع الخاص

السفير العكلوك: المالكي سيضع الدول العربية أمام مسؤولياتها التاريخية بإجتماع طارئ

السفير العكلوك: المالكي سيضع الدول العربية أمام مسؤولياتها التاريخية بإجتماع طارئ

حماس: سياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء شعبنا ورموزه جريمة حرب

حماس: سياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء شعبنا ورموزه جريمة حرب

أبو بكر: السلطة الفلسطينية لن تغيّر من سياساتها تجاه رعاية الأسرى وعائلاتهم

أبو بكر: السلطة الفلسطينية لن تغيّر من سياساتها تجاه رعاية الأسرى وعائلاتهم

الإسلامية المسيحية تدعو لمتابعة ما يجري في القدس من انتهاكات أسوةً بـ(يونسكو)

الإسلامية المسيحية تدعو لمتابعة ما يجري في القدس من انتهاكات أسوةً بـ(يونسكو)

عطاري يثمن موقف ألمانيا الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

عطاري يثمن موقف ألمانيا الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

منوعات

حقيقة زواج كريستيانو رونالدو &#34;السري&#34; في المغرب

حقيقة زواج كريستيانو رونالدو "السري" في المغرب

بعد خلعها الحجاب.. ظهور جريء لحلا شيحة في مهرجان القاهرة

بعد خلعها الحجاب.. ظهور جريء لحلا شيحة في مهرجان القاهرة

حسين فهمي يفاجئ الجمهور بظهوره مع زوجته الجديدة لأول مرة

حسين فهمي يفاجئ الجمهور بظهوره مع زوجته الجديدة لأول مرة

شاهد: هدية باهظة من أحلام لنوال الكويتية بمناسبة يوم ميلادها

شاهد: هدية باهظة من أحلام لنوال الكويتية بمناسبة يوم ميلادها

ترحيل إنجي خوري من الإمارات إلى سوريا بعد توقيفها في مداهمة

ترحيل إنجي خوري من الإمارات إلى سوريا بعد توقيفها في مداهمة

بفستان مثير.. أول ظهور لشيما الحاج بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

بفستان مثير.. أول ظهور لشيما الحاج بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

سما المصري تظهر بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

سما المصري تظهر بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

هيثم زكي يبكي الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

هيثم زكي يبكي الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

لحظة اشتباك بالأيدي بين فنانة كويتية شهيرة مع معلمات ابنها داخل المدرسة

لحظة اشتباك بالأيدي بين فنانة كويتية شهيرة مع معلمات ابنها داخل المدرسة

فاكهة الغناء.. من هي الفنانة التي رفض إسماعيل يس تقبيلها؟

فاكهة الغناء.. من هي الفنانة التي رفض إسماعيل يس تقبيلها؟

عربي

قايد صالح: لا طموحات سياسية للجيش في الجزائر

قايد صالح: لا طموحات سياسية للجيش في الجزائر

سوريا: الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور

سوريا: الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور

الأردن: عزم نتنياهو ضم غور الأردن إعلان قتل لكل الجهود السلمية

الأردن: عزم نتنياهو ضم غور الأردن إعلان قتل لكل الجهود السلمية

شاهد: السعودية تعرض لقطات نادرة لحادثة بالحرم المكي عمرها 40 عاماً

شاهد: السعودية تعرض لقطات نادرة لحادثة بالحرم المكي عمرها 40 عاماً