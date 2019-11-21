لأول مرة بالتاريخ.. الرئيس الإسرائيلي يعيد تكليف (كنيست) وانتخابات ثالثة تلوح بالأفق





وبعد أن قام بالأمس غانتس بإعادة كتاب التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، بعد تعذره عن القيام بتلك المهمة، يعلن مقر رؤساء إسرائيل أن الرئيس رؤوفين ريفلين سيخبر بعد ظهر اليوم في تمام الساعة الواحدة والربع (13:15)، رئيس (كنيست)، يولي ادلشتاين بأنه لم يتمكن أحد المكلفيْن من تشكيل الحكومة.



ووفقاً للمادة العاشرة من قانون أساس – الحكومة، تبدأ فترة 21 يومًا بدءاً من اليوم، حيث بإمكان 61 عضو كنيست، تقديم طلب إلى الرئيس خطيًا، بأن يكلف إحدى الشخصيات النائبية بهذه المهمة، وبضمنها الشخصيات التي كلفت سابقا.



وتجدر الإشارة أنه في حال انقضاء هذه المدة دون تمكن أي شخص من تركيب حكومة تحظى بأغلبية برلمانية، فعندئذ يلزم القانون المعمول به الاحتكام إلى الشارع وإجراء انتخابات هي الثالثة في غضون عام واحد.



وكان ريفلين قد بذل جهوداً جبارة ومارس ضغوطه على رئيسي الحزبين الكبيرين نتنياهو وغانتس من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، تستند إلى قاعدة برلمانية واسعة وعريضة، يكون بمقدورها التعامل مع مختلف التحديات التي تقف أمامنا ولا سيما الأمنية، والاقتصادية والاجتماعية.



وبهذا الخصوص طرح في بادئ الأمر ريفلين اقتراحًا على نتنياهو وغانتس التناوب على منصب رئاسة الوزراء، إلا أن هذا الاقتراح لم يجد طريقه خلال المفاوضات بين الحزبين.



وأضافت (مكان): أنه لأول مرة لم تستطع شخصية نيابية في الفترة المحددة قانونيًا، من تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات العامة.