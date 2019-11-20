الأردن: عزم نتنياهو ضم غور الأردن إعلان قتل لكل الجهود السلمية

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته العمل على ضم غور الأردن يمثل إعلان قتل لكل الجهود السلمية.



وثمن الصفدي، في تغريدة له عبر (تويتر)، تأكيد الدول المنتخبة في مجلس الأمن عدم شرعية المستوطنات ورفضها، قائلاً: "نثمن تأكيد الدول المنتخبة في مجلس الأمن رفضها قرار شرعية المستوطنات".



وأكد الصفدي، أنه لا سلام شامل دون زوال الاحتلال وتلبية حق ‎الفلسطينيين في الحرية والدولة.



وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عملا لا يتعارض مع القانون الدولي.



ويشكل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.







رام الله - دنيا الوطن