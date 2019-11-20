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قناة إسرائيلية: الموساد اغتال شخصية إيرانية رفيعة المستوى بسوريا

قناة إسرائيلية: الموساد اغتال شخصية إيرانية رفيعة المستوى بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الثانية: إن الموساد الإسرائيلي قام مؤخراً بتصفية شخصية إيرانية رفيعة المستوى داخل سوريا.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن إطلاق الصواريخ من سوريا تجاه الجولان قبل يومين جاء رداً على اغتيال الموساد لشخصية أمنية إيرانية رفيعة داخل سوريا. 

وأضافت القناة: "التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي، بأن إيران سترد قريباً على الهجمات الإسرائيلية التي وقعت الليلة بسوريا".

وفي السياق، كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، النقابة عن استعداد الجيش الإسرائيلي لرد إيراني عنيف، رداً على عملية "فجر الثلاثاء".

وقالت القناة: إن تخوفاً من معاودة التصعيد في الجبهة الشمالية، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على سوريا، فجر أمس، الثلاثاء، يستعد الجيش الإسرائيلي لرد إيراني قوي، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي يتهيأ تماما لأي رد فعل لإطلاق نار إيراني، بعدما هاجمت القوات الإسرائيلية فجر أمس الثلاثاء مقرا قرب العاصمة السورية، دمشق.

ووصف الجيش الإسرائيلي الغارات بالهجوم الانتقامي، رداً على الصواريخ التي أطلقتها قوة إيرانية من الأراضي السورية على إسرائيل، فجر الثلاثاء، حسب زعمه، في الوقت الذي تدور فيه معركة سياسية داخل إسرائيل لتشكيل الحكومة الجديدة.

يذكر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت الليلة الماضية أهدافاً في سوريا الأمر الذي أسفر عن مقتل أحد عشر مسلحاً وتدمير تلك الأهداف.

وقبل يومين أطلقت صواريخ من سوريا تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية بالجولان السوري المحتل، الأمر الذي ردت عليه إسرائيل بالقصف أمس. 

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