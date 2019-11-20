عربي

شاهد: السعودية تعرض لقطات نادرة لحادثة بالحرم المكي عمرها 40 عاماً

شاهد: السعودية تعرض لقطات نادرة لحادثة بالحرم المكي عمرها 40 عاماً
رام الله - دنيا الوطن
بثت قناة (الإخبارية) السعودية، لقطات حصرية لتوثيق الواقعة التي هزت المملكة العربية السعودية، والتي شغلت الرأي العام العالمي.

ونشرت القناة، مساء الأربعاء، فيديو حصري لعملية اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاما كاملة، التي وقعت فجر العشرين من تشرين ثاني/نوفمبر 1979.

وأذاعت القناة السعودية لقطات حصرية لعملية الاقتحام، وهي العملية التي استولى من خلالها أكثر من 200 مسلح على الحرم المكي، وسيطروا عليه، بدعوى ظهور المهدي المنتظر.

يشار إلى أن عملية "جهيمان" هزت العالم الإسلامي برمته، خاصة وأنه سقط بعض رجال الأمن وبعض المسلحين المتحصنين داخل الحرم المكي، في وقت برر جهيمان العتيبي، قائد عملية الاقتحام هجومه بدعوى نصرة للمهدي المنتظر.

ووقف العتيبي وبجواره محمد عبد الله القحطاني، ليعلنا أمام المصلين خروج المهدي المنتظر، ذلك بالتوازي مع إسراع المسلحين إلى إغلاق أبواب الحرم المكي خلفهم، وقتلوا حراسه، ليصبح بعدها المصلون رهائن داخل الحرم.

وبعد أسبوعين كاملين، وتحديدا في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 1979، تمكن الحرس الوطني السعودي من تحرير الحرم المكي من جهيمان وأتباعه، لينفذ بعدها العتيبي حكم الإعدام ومن تبقى معه من المسلحين.

 


أخبار ذات صلة

شاهد: المنشآت السورية قبل وبعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة

شاهد: المنشآت السورية قبل وبعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة

بعد تونس.. دولة عربية جديدة تُصدر طابعاً تذكارياً بعنوان &#34;القدس عاصمة فلسطين&#34;

بعد تونس.. دولة عربية جديدة تُصدر طابعاً تذكارياً بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"

الحوثيون يُهددون إسرائيل: قادرون على ضرب أهداف في عمقها

الحوثيون يُهددون إسرائيل: قادرون على ضرب أهداف في عمقها

العاهل السعودي: المملكة تعرضت لـ 286 صاروخاً باليستياً و289 طائرة مسيرة

العاهل السعودي: المملكة تعرضت لـ 286 صاروخاً باليستياً و289 طائرة مسيرة

توجيهات من رئيس الوزراء الأردني لمتابعة الحالة الصحية لمعاذ عمارنة

توجيهات من رئيس الوزراء الأردني لمتابعة الحالة الصحية لمعاذ عمارنة

تونس ترفض إعلان بومبيو وتجدد مواقفها الداعمة لنضال شعبنا

تونس ترفض إعلان بومبيو وتجدد مواقفها الداعمة لنضال شعبنا

تضامنت مع الصحفي عمارنة.. جماهير مصرية تهتف &#34;بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين&#34;

تضامنت مع الصحفي عمارنة.. جماهير مصرية تهتف "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"

شاهد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى للقصف الإسرائيلي على دمشق

شاهد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى للقصف الإسرائيلي على دمشق

التعليقات

الدنيا حكايات

صفقة إثيوبية مُريبة وخطيرة

صفقة إثيوبية مُريبة وخطيرة

شؤون فلسطينية

الخارجية: منع نشاط تلفزيون فلسطين بالقدس لن ينجح بطمس حقيقة الاحتلال وعنصريته

الخارجية: منع نشاط تلفزيون فلسطين بالقدس لن ينجح بطمس حقيقة الاحتلال وعنصريته

اشتية: حجم التآمر على القضية الفلسطينية أكبر من أي وقت مضى

اشتية: حجم التآمر على القضية الفلسطينية أكبر من أي وقت مضى

الخارجية السعودية: بناء إسرائيل للمستوطنات يقف عائقاً أمام عملية السلام وحل الدولتين

الخارجية السعودية: بناء إسرائيل للمستوطنات يقف عائقاً أمام عملية السلام وحل الدولتين

برلماني بحريني: سنُعلن باجتماع جلسات الجمعية البرلمانية الآسيوية المقبلة موقفنا الداعم للفلسطينيين

برلماني بحريني: سنُعلن باجتماع جلسات الجمعية البرلمانية الآسيوية المقبلة موقفنا الداعم للفلسطينيين

ملادينوف: يجب إجراء الانتخابات بكل الأراضي الفلسطينية وضمن جدول زمني معروف

ملادينوف: يجب إجراء الانتخابات بكل الأراضي الفلسطينية وضمن جدول زمني معروف

برلمانية نرويجية: يجب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس

برلمانية نرويجية: يجب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس

محافظ القدس يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية

محافظ القدس يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية

برلماني كويتي: الإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات اعتداء على الشرعية الدولية والفلسطينيين

برلماني كويتي: الإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات اعتداء على الشرعية الدولية والفلسطينيين

منوعات

لحظة اشتباك بالأيدي بين فنانة كويتية شهيرة مع معلمات ابنها داخل المدرسة

لحظة اشتباك بالأيدي بين فنانة كويتية شهيرة مع معلمات ابنها داخل المدرسة

فاكهة الغناء.. من هي الفنانة التي رفض إسماعيل يس تقبيلها؟

فاكهة الغناء.. من هي الفنانة التي رفض إسماعيل يس تقبيلها؟

بشرى ترد على &#34;صورتها النكدة&#34; في زفافها

بشرى ترد على "صورتها النكدة" في زفافها

كيفانش تاتليتوغ يتخذ قرارًا صادمًا بشأن &#34;العشق الممنوع&#34;

كيفانش تاتليتوغ يتخذ قرارًا صادمًا بشأن "العشق الممنوع"

محمد رمضان ينشر صورة رفقة زوجته من داخل الطائرة

محمد رمضان ينشر صورة رفقة زوجته من داخل الطائرة

ابن عمة هيثم أحمد زكي: لجنة الفتوى حددت &#34;وريثًا وحيدًا&#34; للفنان الراحل

ابن عمة هيثم أحمد زكي: لجنة الفتوى حددت "وريثًا وحيدًا" للفنان الراحل

هيفاء حسين ترزق بتوأم من زوجها حبيب غلوم.. وهذه أسماءهم

هيفاء حسين ترزق بتوأم من زوجها حبيب غلوم.. وهذه أسماءهم

جرأة لجين عمران تشعل المواقع.. شاهد ماذا فعلت؟

جرأة لجين عمران تشعل المواقع.. شاهد ماذا فعلت؟

نوال الكويتية ترفض التوسط للصلح بين أحلام وأصالة

نوال الكويتية ترفض التوسط للصلح بين أحلام وأصالة

منى زكي تكشف لأول مرة عن عمرها الحقيقي

منى زكي تكشف لأول مرة عن عمرها الحقيقي

عربي

العاهل السعودي: المملكة تعرضت لـ 286 صاروخاً باليستياً و289 طائرة مسيرة

العاهل السعودي: المملكة تعرضت لـ 286 صاروخاً باليستياً و289 طائرة مسيرة

توجيهات من رئيس الوزراء الأردني لمتابعة الحالة الصحية لمعاذ عمارنة

توجيهات من رئيس الوزراء الأردني لمتابعة الحالة الصحية لمعاذ عمارنة

تضامنت مع الصحفي عمارنة.. جماهير مصرية تهتف &#34;بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين&#34;

تضامنت مع الصحفي عمارنة.. جماهير مصرية تهتف "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"

شاهد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى للقصف الإسرائيلي على دمشق

شاهد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى للقصف الإسرائيلي على دمشق