شاهد: المنشآت السورية قبل وبعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة

رام الله - دنيا الوطننشرت شركة ImageSat International الإسرائيلية، مساء الأربعاء، صوراً من أقمار صناعية، قالت إنها تظهر آثار الغارات الإسرائيلية على مواقع داخل الأراضي السورية.وحسب معطيات الشركة المختصة بالاستطلاعات وتحليل البيانات من الأقمار الصناعية، فإن الغارات التي نفذها الطيران الإسرائيلي، أسفرت عن تدمير جزئي لأحد المباني التابعة لمطار دمشق الدول، الذي يقال إنه "كان مستخدما من قبل فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري"، وفق (روسيا اليوم).وتحدثت الشركة أيضا عن تدمير كلي لأحد المواقع الذي "يرجح استخدامه من قبل الحرس الثوري الإيراني" أيضا.وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف الليلة الماضية مواقع داخل الأراضي السورية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم استهدف منشآت عسكرية إيرانية ردا على قصف الأراضي الإسرائيلية بالصواريخ.