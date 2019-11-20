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بعد تونس.. دولة عربية جديدة تُصدر طابعاً تذكارياً بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"

بعد تونس.. دولة عربية جديدة تُصدر طابعاً تذكارياً بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"
رام الله - دنيا الوطن
أصدر بريد الإمارات، طابعاً تذكارياً بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"، دعماً لقضية القدس وحماية عروبتها، وتذكيراً بالمكانة التي تحظى بها القدس في وجدان وضمير كل عربي.

وكانت اللجنة العربية الدائمة للبريد، أقرت في اجتماعها الذي استضافته العاصمة العمانية، مسقط في شهر آذار/ مارس 2018، إصدار طابع بريدي موحّد، تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين" في كل الدول العربية، حيث صوتت الدول الأعضاء بالإجماع على طلب فلسطين، وفق وكالة (وفا). 

ويتميز الطابع التذكاري بروعة تصميمه وأهميته حيث يبرز معالم المسجد الأقصى وعلم فلسطين، كما يتضمن التصميم أيضاً حمامة بيضاء ترمز إلى السلام.

بدوره، قال المدير التنفيذي التجاري بالوكالة في مجموعة بريد الإمارات، عبيد محمد القطامي: "تشكل مثل هذه المبادرات دليلاً على وقوف كافة الدول العربية الدائم بجانب فلسطين وقضية القدس، وتأكيداً على الثوابت الوطنية، والمكانة الخاصة للقدس كمدينة عربية ومعلم ديني مهم".

وأضاف: "يعد إصدار الطابع التذكاري تجسيداً لدور بريد الإمارات المحوري في إثراء الطوابع البريدية محلياً وعلى صعيد المنطقة العربية، وبما يتوافق مع ما أقره اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد التابعة لجامعة الدول العربية".

وتابع: "يصدر بريد الإمارات 25 ألف طابع تذكاري بهذه المناسبة، وستتوفر الطوابع ابتداء من يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في جميع المراكز الرئيسية لسعادة المتعاملين التابعة لبريد الإمارات، كما يصدر بريد الإمارات 1000 مغلف لليوم الأول للإصدار".

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