ترجيحات بالإعلان عن ملفات فساد نتنياهو غداً

قالت القناة الإسرائيلية الـ (13): إنه من المرجح الإعلان عن ملفات فساد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غداً الخميس.





وأوضحت القناة، أن المدعي العام الإسرائيلي اتخذ القرار بخصوص ملفات فساد نتنياهو، لافتةً إلى أنه قد يتم الإعلان عنها غداً.



يذكر، أن صحيفة (يديعوت آحرنوت) الإسرائيلية، قالت إن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في المصير السياسي لنتنياهو، بعد أن يتسلم أفيخاي ماندلبليب المستشار القضائي للحكومة ملفات التحقيق الخاصة به.



وبحسب الصحيفة، فإن ماندلبليت سيتسلم مطلع الأسبوع المقبل نتائج التحقيق في الملفات المتهم فيها نتنياهو، وقد يتخذ قراره حينها بشأن توجيه لائحة اتهام من عدمه.



يذكر، أن نتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في ثلاث ملفات، في الملف 1000، (قضية السيجار والشمبانيا) مشتبه نتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر.

رام الله - دنيا الوطن