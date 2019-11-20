غانتس يَفشل بتشكيل الحكومة الإسرائيلية ويُعيد التفويض ونتنياهو يُعلّق

رام الله - دنيا الوطن

أعاد زعيم حزب (أزرق- أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، تفويض تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وذلك قبل ساعات من انقضاء المُهلة التي يحددها القانون الإسرائيلي، وفشله في تشكيل الحكومة الإسرائيلي.





وحسب موقع (عرب 48)، فإن غانتس، أعاد تفويض تشكيل الحكومة لريفلين، بعد فشله في مهمة تشكيل الحكومة، كما حدث مع بنيامين نتنياهو، رئيس حزب (الليكود).



وأوضح الموقع، أن غانتس، لم يتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بحلول الموعد المحدد.





وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على فشل

منافسه بيني غانتس زعيم حزب (أزرق- أبيض) في تشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل.



وقال نتنياهو، عبر (تويتر): "لقد فشلت في تشكيل حكومة، وأنا مستعد للتفاوض معك مباشرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية".





في السياق، قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين سيعلن غداً لرئيس الكنيست يولي ادلشتاين ولأول مرة في تاريخ إسرائيل أنه ليس هناك مرشح قادر على تشكيل الحكومة.



ويوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تسلم غانتس رسمياً تفويضاً من الرئيس الإسرائيلي، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب فشل نتنياهو بذات المهمة قبله.





وكان نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، وجه في وقت سابق اليوم، رسالة إلى غانتس، دعاه فيها إلى "التخلص من (فيتو) شريكه لابيد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل منتصف الليلة"، إلا أن زعيم حزب (أزرق- أبيض) لم يرد على هذه الدعوة وأعاد كتاب التكليف إلى ريفلين.