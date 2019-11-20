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الحوثيون يهددون إسرائيل: قادرون على ضرب أهداف في عمقها

الحوثيون يهددون إسرائيل: قادرون على ضرب أهداف في عمقها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات جماعة الحوثي، أنها مستعدة لصد أي هجوم إسرائيلي، مشددة على أن صواريخها باتت قادرة على ضرب الأهداف الواقعة في عمق إسرائيل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في ندوة نظمت اليوم الأربعاء، بالعاصمة اليمنية صنعاء باسم "الأطماع الإسرائيلية في اليمن"، أن الرسالة التي وجهها قائد عبد الملك الحوثي في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف، تأتي من مصدر قوة ويجب أن يأخذها العدو الإسرائيلي على محمل الجد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد في هذا السياق، على جاهزية القوات المسلحة اليمنية للرد على العدوان الإسرائيلي في حال المغامرة" في شن أي هجوم مباشر على اليمن.

ولفت سريع إلى أن القوة الصاروخية والطيران المسير التابعين للحوثيين أصبحا قادرين على "ضرب أهداف حيوية داخل العمق الإسرائيلي.

كما اتهم المتحدث باسم قوات الحوثيين إسرائيل بالسعي إلى تطبيق "مخططات ومؤامرات" تهدف إلى التوسع والسيطرة على أهم المنافذ الحيوية في الخليج وكذلك في بحر العرب والبحر الأحمر.

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