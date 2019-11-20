الرئيس الروسي بوتين يصل إسرائيل في 23 يناير المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان)، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور إسرائيل يوم 23 كانون ثاني/يناير 2020، للمشاركة في ندوة دولية حول "المحرقة" (الهولوكوست).



وذكرت إذاعة (كان)، أن الرئيس الروسي أكد بشكل نهائي مشاركته بالندوة الدولية التي ستعقد في 23 كانون ثاني/يناير 2020 بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير معسكر الإبادة (اوشفيتس) في بولندا.



وسيتم خلال أعمال الندوة الدولية تدشين نصب تذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية في مدينة القدس.



وستكون هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى إسرائيل منذ يونيو/ حزيران 2012، بينما زار نتنياهو روسيا ثلاث مرات خلال العام الجاري لوحده.



وسيشارك في الندوة الدولية عشرات الزعماء من أنحاء العالم، كما سيحضر مسؤول أمريكي، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن هوية المسؤول الأمريكي الذي سيشارك في أعمال المنتدى الدولي.