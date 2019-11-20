نتنياهو يوجه دعوة أخيرة لغانتس قبل ساعات قليلة من انتهاء التفويض

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رام الله - دنيا الوطن

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو دعوة لرئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، قبل يوم واحد من انتهاء التفويض الذي منحه الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين للأخير لتشكيل حكومة جديدة.



وقال نتنياهو وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية: "يا غانتس أدعوك للتخلص من فيتو شريكك لابيد، افعل الشيء الصحيح، وتعال إلى حكومة وحدة".



يشار إلى أن رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان امتنع عن إبداء الدعم لأي من الحزبين الكبيرين فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، محملا هذين الحزبين مسؤولية المأزق الحالي.





وفي مؤتمر صحفي له، انتقد ليبرمان بشدة ما وصفه بـ"الائتلاف المعادي للصهيونية"، والذي يضم النواب العرب ونظراءهم اليهود المتشددين دينيا، وفق تعبيره.



وقال: إنه بذل كل جهد مستطاع من أجل تشكيل حكومة وحدة ليبرالية ذلك لأن حكوة ضيقة أو حكومة أقلية لن يكتب لها النجاح ويتعذر عليها أداء مهامها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



مع بدء العد التنازلي لانقضاء التفويض الممنوح لغانتس، لتشكيل الائتلاف الحكومي عند منتصف هذه الليلة، قال مصدر لـ(مكان) على دراية بعملية التفاوض: إن أي تقدم لم يتحقق خلال الاجتماع الذي جمع الليلة الماضية رئيس غانتس ونتانياهو في القدس.



وقال غانتس في ختام الاجماع: إن جولة ثالثة من الانتخابات تعد أمراً سيئاً ولكنه لا يمكن التخلي عن المبادئ والقيم الأساسية مضيفا أنه سيعمل كل ما بوسعه وصولاً إلى حكومة حتى في الوقت المتبقي له.