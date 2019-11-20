العاهل السعودي: المملكة تعرضت لـ 286 صاروخاً باليستياً و289 طائرة مسيرة





وتابع الملك سلمان: "لقد عانت المملكة والعديد من الدول من سياسات وممارسات النظام الإيراني"، مؤكداً أن النظام الإيراني أضاف إلى رصيده الإجرامي الاعتداء التخريبي على أرامكو، واستهداف سفن شحن وناقلات نفط، مشيراً إلى التزم السعودية كعادتنا بالحكمة في التصدي لهذه الأعمال الجبانة، وثمن مواقف الحلفاء من الدول الشقيقة والصديقة.



وقال إن "المملكة تعرضت للاعتداءات بـ 286 صاروخاً باليستياً و289 طائرة مسيرة"، مؤكداً أن المملكة تسعى إلى تسوية سياسية في اليمن، وتأمل أن يفتح اتفاق الرياض الباب أمام محادثات سلام أوسع".



وأضاف أن هذه الاعتداءات لم تؤثر على المسيرة التنموية، ولا على حياة المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن الفضل بعد الله يعود للقوات المسلحة السعودية، وتواصل الدولة بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة.

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أن أسلحة إيرانية، استخدمت في الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو في أيلول/ سبتمبر الماضي.وقال الملك سلمان، خلال خطابه السنوي بمجلس الشورى: إن المملكة تواصل جهودها المشرفة في نصرة اليمن، مضيفاً: "ما زالت إيران مستمرة منذ عقود بالتدخل في شؤون جيرانها ورعاية ودعم الإرهاب"، وفق وكالة الأنباء السعودية.