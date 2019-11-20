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ليبرمان: إسرائيل ذاهبة لانتخابات ثالثة للكنيست الإسرائيلي

ليبرمان: إسرائيل ذاهبة لانتخابات ثالثة للكنيست الإسرائيلي
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان: إنه لن ينضم لحكومة أقلية، يشكلها رئيس حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس أو زعيم حزب (الليكود)، بنيامين نتنياهو، متهماً كلاهما بإفشال إمكانية تشكيل حكومة وحدة.

وقال ليبرمان، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "إن إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات كنيست ثالثة، متهماً القائمة المشتركة بأنها "طابور خامس".

وقال ليبرمان: "إذا سألتموني من المذنب في الوضع، فإن كلا الحزبين سوية، ويبدو الآن على الأقل أننا في الطريق إلى معركة انتخابية أخرى، وجرت لعبة تبادل اتهامات من كلا الجانبين؛ لكن في نهاية الأمر هذه لعبة اتهامات، من دون استعداد حقيقي لاتخاذ قرارات صعبة ودرامايتيكية".

وتابع: "نحن موجودون الآن أمام تحديين، أمني واقتصادي، ولذلك لا يوجد أي خيار غير حكومة وحدة، وعندما أتساءل لماذا لم نشكل حكومة وحدة ليبرالية، فإن الأمور واضحة هنا أيضاً، لأسفي نتنياهو رهن حركة (الليكود) كلها لصالح الأحزاب الحريدية".

وأضاف أن "نتنياهو أيضاً، الذي يحاول بأية طريقة المماطلة والحفاظ على الكتلة الحريدية، وكذلك غانتس، الذي لم يوافق أبداً على خطة الرئيس، وقسم كبير من الوقت لعب (أزرق أبيض) لعبة مزدوجة، وحافظ على قنوات مفتوحة مع الأحزاب الحريدية وقدم اقتراحات لها، لذلك كلاهما مذنبان بالنسبة لي".

وقال ليبرمان: إنه أيد تشكيل حكومة وحدة، تضم الليكود و(أزرق- أبيض) وحزبه، بسبب "التعاون بين أعضاء كنيست عرب وحريديين، وهذا ائتلاف معاد للصهيونية، ويلعب بين المعسكرين. والقائمة المشتركة هي طابور خامس، ولأسفي فإن الأحزاب الحريدية أيضاً، أصبحت معادية للصهيونية".

وتابع أنه "كان واضحا منذ البداية، أنه لن ننضم إلى ائتلاف مدعوم بشكل مباشر أو غير مباشر من القائمة المشتركة، وحافظنا على ضباب المعركة من أجل إحداث رافعة ضغط على نتنياهو؛ ولأسفي فإن هذا أيضاً لم ينجح.. ما العمل؟ في تقديري أنه يوجد أمران مصيريان. يجب أن تلتزم جميع الأحزاب الصهيونية بميثاق مشترك في موضوع الدين والدولة، لا يمكن أن يلعب الحريديون بين الحزبين الكبيرين".  

وأضاف ليبرمان أن "الأمر الثاني بشأن استقرار الحكم: ليس سراً أنني مؤيد كبير للانتخابات المباشرة، وقلت إنه لأسفي لا يمكن تغيير مجمل اللعبة خلال جريان اللعبة، وهذا ليس ذا علاقة بالانتخابات القريبة، لكن يجب إجراء نقاش كبير حول ذلك".

وحسب ليبرمان، فإنه "للانتخابات المباشرة ينبغي إضافة قدرة تمنح رئيس الحكومة إمكانية إلغاء تشريع بالكنيست، وأن يكون بالإمكان التغلب عليها بواسطة 81 عضو كنيست، والأمر نفسه بشأن تشكيل الحكومة: إذا لم ينجح رئيس الحكومة بتشكيل ائتلاف خلال 30 يوماً، ينبغي الحفاظ على إمكانية لصالحه بتشكيل حكومة خبراء- أشخاص يأتون من خارج المؤسسة السياسية أو يستقيلون من الكنيست، لسنتين فقط، ويكون بالإمكان التغلب عليها بالأغلبية نفسها المؤلفة من 81 عضو كنيست".

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