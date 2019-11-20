اتهامات إسرائيلية متبادلة وتوجه لانتخابات ثالثة للكنيست

يواصل زعماء الأحزاب الإسرائيلية، تبادل الاتهامات بشأن عرقلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بعد فشل بنيامين نتنياهو بذلك، وتعثر بيني غانتس في تشكيلها بسبب عقدة أفيغدور ليبرمان.

وقال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، افيغدور ليبرمان: "بذلت كل جهد للوصول إلى حكومة وحدة واسعة، نحن لا نبيع مبادئنا بالمناصب، ولو كان أكبر منصب".

هذا واتهم زعيم حزب (أزرق- أبيض) الإسرائيلي، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، بيني غانتس، رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، بالسعي لانتخابات ثالثة للكنيست الإسرائيلي.





وقال غانتس، عبر حسابه على (تويتر): "هذا الصباح يجب أن نقول الحقيقة، بنيامين نتنياهو، يرفض الوحدة، ويبذل قصارى جهده لجعل الأمور أسوأ، ويجرنا إلى انتخابات للمرة الثالثة في السنة".





وفي وقت سابق، قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لسوء الحظ، بيني غانتس، رفض الليلة الماضية، قبول مقترح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية".



وأضاف نتنياهو في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "مقترح الرئيس ريفيلين، ينص على أن أكون أنا أول من يتناوب على رئاسة الوزراء في حكومة وحدة"، مشيراً إلى أنه على أفيغدور ليبرمان، أن يقرر كما وعد، بدعم من لم يرفض المقترح.





وأضاف ليبرمان، خلال مؤتمر صحفي: "حصلت على إغراءات كثيرة مثل رئيس وزراء بالتناوب، أو رئيس وزراء بالإنابة، ولسوء الحظ نتنياهو يحرف حزب الليكود من أجل الأحزاب الدينية، اللوم يقع على غانتس ونتنياهو في تعطيل تشكيل الحكومة".من ناحيته، قال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة: "سنبذل قصارى جهدنا لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة".