توجيهات من رئيس الوزراء الأردني لمتابعة الحالة الصحية لمعاذ عمارنة



ووفق وكالة (بترا) الأردنية للأنباء، فإن التحرك الحكومي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني أمس الثلاثاء، للحكومة بمتابعة الحالة الصحية للعمارنة، الذي فقد عينه اليسرى، عقب تعرضه للإصابة برصاص مطاطي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيته الصحفية الجمعة الماضي.

رام الله - دنيا الوطنأوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، إلى وزير الصحة الدكتور سعد جابر، والخدمات الطبية الملكية، بسرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وكل ما تتطلبه حالة المصور الفلسطيني معاذ العمارنة في المستشفيات الأردنية.