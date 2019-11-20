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تونس ترفض إعلان بومبيو وتجدد مواقفها الداعمة لنضال شعبنا

تونس ترفض إعلان بومبيو وتجدد مواقفها الداعمة لنضال شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، أن تشريع الاستيطان
 تحت أيّ ذريعة أو في أيّ ظرف، يُعدّ انتهاكاً سافراً للمواثيق والأعراف الدولية.

وقالت الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء: "إن إعلان وزير الخارجية الأميركي بومبيو بشأن المستوطنات، من شأنه أن يهدم الأسس القانونية لأيّ تسوية عادلة للقضية الفلسطينية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وحذّرت من التبعات الخطيرة لتشريع الاستيطان على الأوضاع المتفجرة أصلاً في المنطقة، ودفعها نحو مزيد من الاحتقان والعنف، وعدم الاستقرار، وتقويض كلّ أمل في تحقيق سلام عادل وشامل وحقيقي للقضية الفلسطينية.

وجددت الخارجية التونسية، في بيانها، موقفها الثابت والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق، في نضاله من أجل استرداد كافة حقوقه المشروعة، دون نقصان، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت، أن تونس لن تدّخر جهداً في الدفاع عنها ومناصرتها في كافّة المحافل الإقليمية والدوليّة، ومساندة كلّ الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة، تُعيد الحقوق إلى أصحابها، وتُحقّق الأمن والاستقرار والسلام الدائم للمنطقة.

ودعت المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من أجل احترام ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، ورفض أيّ مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة ذات الصلة.

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