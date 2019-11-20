تضامنت مع الصحفي عمارنة.. جماهير مصرية تهتف "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت لقطات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جماهير المنتخب المصري الأولمبي وهي تهتف: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".
وعبرت الجماهير المصرية عن تضامنها مع الصحافي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى برصاصة أطلقها قناص إسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس العربي).
أظهرت لقطات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جماهير المنتخب المصري الأولمبي وهي تهتف: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".
وعبرت الجماهير المصرية عن تضامنها مع الصحافي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى برصاصة أطلقها قناص إسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس العربي).
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