تضامنت مع الصحفي عمارنة.. جماهير مصرية تهتف "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"















رام الله - دنيا الوطنأظهرت لقطات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جماهير المنتخب المصري الأولمبي وهي تهتف: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".وعبرت الجماهير المصرية عن تضامنها مع الصحافي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى برصاصة أطلقها قناص إسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس العربي).