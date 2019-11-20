غانتس يتهم نتنياهو بإعاقة حكومة الوحدة والسعي لانتخابات ثالثة

اتهم زعيم حزب (أزرق- أبيض) الإسرائيلي، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، بيني غانتس، رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، بالسعي لانتخابات ثالثة للكنيست الإسرائيلي.





وقال غانتس، عبر حسابه على (تويتر): "هذا الصباح يجب أن نقول الحقيقة، بنيامين نتنياهو، يرفض الوحدة، ويبذل قصارى جهده لجعل الأمور أسوأ، ويجرنا إلى انتخابات للمرة الثالثة في السنة".





وفي وقت سابق، قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لسوء الحظ، بيني غانتس، رفض الليلة الماضية، قبول مقترح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية".



وأضاف نتنياهو في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "مقترح الرئيس ريفيلين، ينص على أن أكون أنا أول من يتناوب على رئاسة الوزراء في حكومة وحدة"، مشيراً إلى أنه على أفيغدور ليبرمان، أن يقرر كما وعد، بدعم من لم يرفض المقترح.

رام الله - دنيا الوطن