نتنياهو يُعطي الضوء الأخضر لبدء إجراءات ضم غور الأردن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وافق على تفعيل مشروع القانون، حول ضم غور الأردن لإسرائيل، وذلك بعد تغيير واشنطن موقفها إزاء المستوطنات الإسرائيلية.



وأكدت شارين هاسكل، عضو الكنيست عن حزب (الليكود)، التي قدمت مشروع القانون، إن "القانون يحظى بالدعم الكامل من رئيس الوزراء"، وفق صحيفة (جيروزاليم بوست).



وطلبت هاسكل إعفاء لمشروعها من فترة الانتظار الإلزامية، التي تبلغ ستة أسابيع، ليصبح من الممكن التصويت عليه الأسبوع المقبل.



ومن المتوقع، أن تصوت على مشروع القانون اللجنة التنظيمية في الكنيست، التي يترأسها النائب أفي نيسنكورن من تحالف (أزرق أبيض).





ودعت هاسكل ممثلي (أزرق أبيض) و(إسرائيل بيتنا) و(العمل – غيشر) لدعم جهود (الليكود) لتمرير مشروع القانون، معربة عن ثقتها بأن "هذا المشروع المهم، سيحصل على أغلبية 80 صوتاً في الكنيست".

رام الله - دنيا الوطن