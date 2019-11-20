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شاهد: استشهاد مواطنيْن سورييْن في قصف إسرائيلي على مدينة دمشق

شاهد: استشهاد مواطنيْن سورييْن في قصف إسرائيلي على مدينة دمشق
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (سانا) السورية، أن مواطنيْن سورييْن استشهدا الليلة الماضية، فيما أصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي، على مواقع ايرانية قرب مدينة دمشق السورية.

وفي السياق، اكدت الوكالة، أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، تصدت للقصف الإسرائيلي، ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.

وذكر مصدر عسكري في تصريحله: "في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل ومرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ وعلى الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها".

وأضاف المصدر: "أن العمل ما يزال مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان".

ولاحقا ذكرت الوكالة السورية، أن شظايا أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي أصابت منزلاً في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق ما أسفر عن تدمير المنزل واستشهاد شخصين وإصابة عدد آخر تم إسعافهم إلى المشافي في القنيطرة ودمشق لتلقي العلاج المناسب.

وذكر مصدر طبي في مشفى قطنا الوطني، أن رجلاً وامرأة استشهدا فيما أصيب عدد آخر جراء العدوان في بلدة بيت سابر بمنطقة سعسع جنوب غرب دمشق.

ولفت المراسل إلى أن شظايا أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي أصابت أيضا أحد الأبنية السكنية في ضاحية قدسيا غرب دمشق ما أسفر عن إصابة فتاة وإلحاق أضرار كبيرة في البناء.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب على سورية حيث كان العدو الإسرائيلي يتدخل عندما تتعرض أدواته من التنظيمات المسلحة لهزائم وانهيارات أمام وحدات الجيش العربي السوري.

وتؤكد عشرات التقارير الميدانية والاستخبارية الارتباط الوثيق بين التنظيمات المسلحة والعدو الإسرائيلي وتنسيقهما المفضوح إضافة إلى العثور على أسلحة إسرائيلية داخل أوكار المسلحين في العديد من المناطق.

بدوره، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت، فجر اليوم الأربعاء، عشرات الأهداف العسكرية التابعة لـ(فيلق القدس) الإيراني والجيش السوري.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن الاهداف شملت صواريخ (أرض-جو)، ومقرات قيادة فيلق القدس، ومستودعات أسلحة، وقواعد عسكرية.

وفي السياق، أكد أن القصف الاسرائيلي، جاء ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من سوريا.

بدوره، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في اعقاب الغارات على سوريا: "أوضحت أننا سنضرب كل من يعتدي علينا، سنواصل الحفاظ بكل حزم وإصرار على أمن إسرائيل"، بحسب مكتب نتنياهو.

من جانبه، أكد نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال، أنه القواعد قد تغيرت، قائلا: "كل من يهاجمنا في النهار لن ينام في الليل، هكذا حدث في الأسبوع الماضي وكذلك هذا الاسبوع"، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.


 


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