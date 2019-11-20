نتنياهو: غانتس رفض مقترح الرئيس الإسرائيلي حول حكومة وحدة وطنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لسوء الحظ، بيني غانتس، رفض الليلة الماضية، قبول مقترح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية".



وأضاف نتنياهو في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "مقترح الرئيس ريفيلين، ينص على أن أكون أنا أول من يتناوب على رئاسة الوزراء في حكومة وحدة".



وأشار إلى أنه على أفيغدور ليبرمان، أن يقرر كما وعد، بدعم من لم يرفض المقترح.