نتنياهو يتحدث عن قرار الولايات المتحدة بشأن المستوطنات

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الثلاثاء، إن " القرار التاريخي للولايات المتحدة بشأن المستوطنات هو فرصة لمرة واحدة لتحديد الحدود الشرقية "لإسرائيل" وضم غور الأردن".



وأضاف نتنياهو في تغريدة عبر تويتر أنه "لا يمكن فعل ذلك في حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، لذا أنا أدعو بيني غانتس (زعيم حزب أزرق أبيض) وأفيغدور ليبرمان (زعيم حزب إسرائيل بيتنا) لقبول تشكيل حكومة وحدة واسعة للحفاظ على "إسرائيل" آمنة، ولضم غور الأردن".



وتتواصل اللقاءات بين المسؤولين والممثلين عن الأحزاب الإسرائيلية، قبل ساعات من انتهاء التفويض الممنوح لزعيم حزب كاحول لافان " بيني غانتس " بتشكيل الحكومة.



وتنتهي المهلة الممنوحة لغانتس غدا الأربعاء، دون أن تلوح في الأفق بوادر على نجاحه، فيما يعقد ومسؤولون في قائمته جلسات ماراثونية في جميع الاتجاهات، في مساعي تبذل في الساعات الأخيرة لتشكيل حكومة إسرائيلية.