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عودة عمل جميع أقسام الإنتاج السورية في مصفاة بانياس بعد الانفجار

عودة عمل جميع أقسام الإنتاج السورية في مصفاة بانياس بعد الانفجار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عن عودة عمل جميع أقسام الإنتاج في مصفاة بانياس، وذلك بعد الانفجار الذي وقع في أحد الخزانات يوم 7 نوفمبر الجاري.

وجدير بالذكر أن الانفجار في مصفاة بانياس بغرب سوريا، وقع يوم 7 نوفمبر الجاري، أثناء أعمال صيانة في إحدى وحدات الإنتاج بالمصفاة. وأدى الانفجار إلى مقتل عامل وإصابة خمسة آخرين بحسب "سانا".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "العمال والفنيين في مصفاة بانياس أتموا تفريغ الحاويات في قسم التحسين لتعود جميع أقسام الإنتاج إلى العمل ويبدأ إنتاج البنزين بعد إزالة كل الآثار الناتجة عن حادث الانفجار في المصفاة".

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