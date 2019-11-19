دولي

الرئيس الإسرائيلي يوبخ نتنياهو.. والسبب؟

الرئيس الإسرائيلي يوبخ نتنياهو.. والسبب؟
رام الله - دنيا الوطن
 ذكر موقع "والا" الاسرائيلي أن اللقاء الذي جمع الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انتهى بعد قرابة الساعة من المحادثات بينهما.

 وجرى خلال الاجتماع الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية، حيث طالب الرئيس ريفلين إنجازها بسرعة لأن إسرائيل بحاجة لها في هذه المرحلة الهامة بحسب "موقع عكا المختص بالشأن الاسرائيلي". 

وكشف الموقع عن معارضة الرئيس ريفلين لتصريحات نتنياهو ضد أعضاء الكنيست العرب، ووصفها بالتحريضية. 

وطالب الرئيس نتنياهو بالكف عن التحريض ضد أعضاء القائمة المشتركة، وممثليهم في الكنيست، وعدم اعتبارهم تهديد قومي، أو طابور خامس، كما وصفهم زعيم الليكود نتنياهو.

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