دولي

تركيا تتّهم مقاتلين أكرادا بقصف مدرسة في شمال سوريا أوقع ثلاثة قتلى

تركيا تتّهم مقاتلين أكرادا بقصف مدرسة في شمال سوريا أوقع ثلاثة قتلى
 (أ ف ب)
 اتّهمت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بقصف مدرسة في شمال سوريا ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وجرح ثمانية بينهم أطفال.

وقالت أنقرة أن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا منظمة "إرهابية" قصفت المدرسة في تل أبيض، إحدى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد قبل أن تسيطر عليها تركيا الشهر الماضي إثر هجوم شنّته عبر الحدود.

وفي تغريدة أرفقتها بصور عن الهجوم كتبت وزارة الدفاع التركية أن مقاتلين سوريين أكرادا "استهدفوا مدرسة في تل أبيض. قضى ثلاثة مدنيين أبرياء وجرح ثمانية بينهم أطفال".

وبموجب اتفاق مع روسيا والولايات المتحدة أقامت تركيا منطقة آمنة داخل الأراضي السورية بطول 120 كلم تشمل تل أبيض وتقع مباشرة تحت السيطرة التركية. كما تم الاتفاق على اقامة شريط حدودي بعمق 30 كيلومترا شرق وغرب هذه المنطقة يكون خاليا من المسلحين الاكراد، على أن يتم تسيير دوريات تركية وروسية فيه بعمق عشرة كيلومترات.

وتأمل أنقرة أن تعيد إلى هذه المناطق نحو 3,6 ملايين لاجئ سوري يتواجدون حاليا على أراضيها.

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