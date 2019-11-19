المجلس النرويجي للاجئين يعلق على القرار الأمريكي الذي يصف المستوطنات الإسرائيلية بالقانونية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند: "الإدراة الأمريكية مخطئة ، فلا يمكن تغيير القانون الدولي بحسب الرغبات السياسية.



وأضاف: لايعتبر هذا هذا القرار خطأ في القانون وإنما أيضاً في التأثير الذي سيلحق بالفلسطينيين. فالمستوطنات غير القانونية لاتزال مستمرة في سلب الفلسطينيين ودفعهم للإنتقال قسراً وإفقارهم. نحن نرى هذا من خلال عملنا في المجلس النرويجي للاجئين فالعائلات تتعرض للعنف و تجبر على ترك المنازل وتتعرض مدارسهم للدمار.



وتابع: لقد حان الوقت لباقي الدول والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للإعتراض على الولايات المتحدة في سبيل تحقيق العدالة وتعزيز السلام".